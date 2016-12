Codul Portocaliu, prelungit pentru Dobrogea

1

Fara rusine

Am vazut ca piticul sugaci umil bou, insotit de por.cul caporal oprea, au scos armata la deszapezire. Armata, cea hulita de toata lumea, inclusiv de societatea civila, ca are in componenta numai betivi, burtosi si puturosi, ca ia bani de pomana intrucat nu a luptat in nici un razboi, armata nesimtita care de zeci si zeci de ani a devenit mantaua de vreme rea a guvernantilor, fiind buna doar la inundatii, cutremure, deszapeziri, dezastre, dupa ce ani de zile a lucrat pe santiere, canal, mine, casa poporului, irigatii, cules porumb, etc. Uitati-va cum sunt echipati jandarmii care bat oamenii in strada, si cum sunt imbracati militarii: cu echipament vechi, bocanci rupti, masini ARO de pe vremea lui Decebal, tancuri si senilate neincalzite, etc. Si totusi ies, ca-i cheama patria . Iar comandantul ei suprem, crimi.nalul chior basinescu, a taiat pensii si salarii, apreciind ca Dogaru i-a suflat in tub lui Ilie Ceausescu. Rusine sa-ti fie, traian basinescu, rusine sa va fie voua, celor care urlati in viscol sa vina armata, sa va salveze!