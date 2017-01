Codaşe la investiţiile de mediu

Codașe la investițiile de mediu

Conform informărilor oficiale, țara noastră este codașă la investițiile de mediu. La nivel național, peste 500 de unități economice riscă să fie închise. Poluatorii trebuie să se conformeze cerințelor Uniunii Europene, dar și programelor de conformare. Județul Constanța are mari probleme la acest capitol. Cum își respectă marii agenți economici poluatori clauzele cuprinse în contractul de privatizare? Conform informațiilor primite de la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, în județul Constanța nu sunt societăți care să nu respecte investițiile de mediu fixate prin programele de conformare. Apoi, reprezentanții instituției se contrazic, precizând că agenția nu deține evidența investițiilor și nici nu este abilitată să aprecieze cuantumul sumelor alocate pentru investiții de mediu. Cert este faptul că 2007 are, pentru unele investiții, termen scadent. Marile societăți trebuie să finalizeze lucrările de colectare și evacuare ape pluviale, să monitorizeze emisiile poluante, să realizeze perdele de protecție. De asemenea, în programele de conformare sunt trecute termene clare până la care să se înceapă monitorizarea calității pânzei de apă freatică. Oil Terminal are un an greu. Societatea trebuie să urmărească pierderile de produse petroliere, să scoată din subteran conductele neutilizate. Stație de clorinare ape uzate la spital Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța are ca obiective reabilitarea sistemului de canalizare interioară și repunerea în funcțiune a decantorului și separatorului de grăsimi existente, finalizarea stației de clorinare ape uzate, precum și construirea unui spațiu adecvat, compartimentat pentru depozitarea deșeurilor reciclabile colectate selectiv. Ce-au investit în 2006 Vasile Petro, comisarul șef al Gărzii de Mediu Constanța spune că, la capitolul investiții de mediu, județul nostru stă bine. În schimb, raportările agenților economici relevă diferențe mari între planul de investiții pe anul 2006 și suma investită efectiv. Este posibil, spun cei de la instituția de mediu, ca investițiile să se fi realizat, însă să nu fie raportate. Păi și atunci, de ce nu se verifică mai atent modul în care agenții economici își duc la îndeplinire obligațiile? AISE Electrica avea de un plan de 904.890 RON, din care s-a investit 5.445 RON, Lafarge Romcim avea un plan de investiții de mediu de 2.522.733 RON și a investit doar 1.854.360 RON. La Oil Terminal planul era de 4.048.000 RON, iar suma investită s-a ridicat la 1.657.761 RON. Conform informațiilor primite de la Garda de Mediu, suma investită în 2006 a fost de 5.656.643 RON. Almet a cheltuit doar 4.100 RON, din cei 80.000 RON, cât era specificat în planul de conformare. PECO avea de făcut investiții în valoare de 2.689.194 RON și a investit 2.058.865 RON. Autoritățile de mediu ar trebui să verifice mai atent modul în care agenții economici de pe raza județului nostru își duc la îndeplinire obligațiile de mediu. Avem dreptul la un oraș mai puțin poluat. Avem dreptul să fim mai sănătoși, să ne scăldăm în ape mai puțin poluate, să inspirăm un aer mai curat. Pentru asta avem Agenție pentru Protecția Mediului și Gardă de Mediu. Pentru asta avem legislație de mediu, cu sancțiuni drastice pentru poluatori. Totul e ca legea să fie pusă în aplicare. Arpechim Pitești a fost nevoită să-și suspende activitatea în luna mai, după ce autoritățile de mediu au convenit că rafinăria nu a îndeplinit condițiile de mediu impuse, care intră sub incidența directivelor europene. În Constanța, autoritățile de mediu nu au avut curajul să procedeze la fel cu nici o societate. Mai mult decât atât, mulți ani, sumele pe care agenții economici erau obligați să le investească pentru un mediu mai curat au fost ținute la secret. Pentru ca nimeni să nu-i deranjeze pe puternicii zilei, care au reușit să pună mâna pe marile societăți prin diverse mijloace, mai mult sau mai puțin ortodoxe, nici măcar cu un articol de presă.Conform informărilor oficiale, țara noastră este codașă la investițiile de mediu. La nivel național, peste 500 de unități economice riscă să fie închise. Poluatorii trebuie să se conformeze cerințelor Uniunii Europene, dar și programelor de conformare. Județul Constanța are mari probleme la acest capitol. Cum își respectă marii agenți economici poluatori clauzele cuprinse în contractul de privatizare? Conform informațiilor primite de la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, în județul Constanța nu sunt societăți care să nu respecte investițiile de mediu fixate prin programele de conformare. Apoi, reprezentanții instituției se contrazic, precizând că agenția nu deține evidența investițiilor și nici nu este abilitată să aprecieze cuantumul sumelor alocate pentru investiții de mediu. Cert este faptul că 2007 are, pentru unele investiții, termen scadent. Marile societăți trebuie să finalizeze lucrările de colectare și evacuare ape pluviale, să monitorizeze emisiile poluante, să realizeze perdele de protecție. De asemenea, în programele de conformare sunt trecute termene clare până la care să se înceapă monitorizarea calității pânzei de apă freatică. Oil Terminal are un an greu. Societatea trebuie să urmărească pierderile de produse petroliere, să scoată din subteran conductele neutilizate. Stație de clorinare ape uzate la spital Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța are ca obiective reabilitarea sistemului de canalizare interioară și repunerea în funcțiune a decantorului și separatorului de grăsimi existente, finalizarea stației de clorinare ape uzate, precum și construirea unui spațiu adecvat, compartimentat pentru depozitarea deșeurilor reciclabile colectate selectiv. Ce-au investit în 2006 Vasile Petro, comisarul șef al Gărzii de Mediu Constanța spune că, la capitolul investiții de mediu, județul nostru stă bine. În schimb, raportările agenților economici relevă diferențe mari între planul de investiții pe anul 2006 și suma investită efectiv. Este posibil, spun cei de la instituția de mediu, ca investițiile să se fi realizat, însă să nu fie raportate. Păi și atunci, de ce nu se verifică mai atent modul în care agenții economici își duc la îndeplinire obligațiile? AISE Electrica avea de un plan de 904.890 RON, din care s-a investit 5.445 RON, Lafarge Romcim avea un plan de investiții de mediu de 2.522.733 RON și a investit doar 1.854.360 RON. La Oil Terminal planul era de 4.048.000 RON, iar suma investită s-a ridicat la 1.657.761 RON. Conform informațiilor primite de la Garda de Mediu, suma investită în 2006 a fost de 5.656.643 RON. Almet a cheltuit doar 4.100 RON, din cei 80.000 RON, cât era specificat în planul de conformare. PECO avea de făcut investiții în valoare de 2.689.194 RON și a investit 2.058.865 RON. Autoritățile de mediu ar trebui să verifice mai atent modul în care agenții economici de pe raza județului nostru își duc la îndeplinire obligațiile de mediu. Avem dreptul la un oraș mai puțin poluat. Avem dreptul să fim mai sănătoși, să ne scăldăm în ape mai puțin poluate, să inspirăm un aer mai curat. Pentru asta avem Agenție pentru Protecția Mediului și Gardă de Mediu. Pentru asta avem legislație de mediu, cu sancțiuni drastice pentru poluatori. Totul e ca legea să fie pusă în aplicare. Arpechim Pitești a fost nevoită să-și suspende activitatea în luna mai, după ce autoritățile de mediu au convenit că rafinăria nu a îndeplinit condițiile de mediu impuse, care intră sub incidența directivelor europene. În Constanța, autoritățile de mediu nu au avut curajul să procedeze la fel cu nici o societate. Mai mult decât atât, mulți ani, sumele pe care agenții economici erau obligați să le investească pentru un mediu mai curat au fost ținute la secret. Pentru ca nimeni să nu-i deranjeze pe puternicii zilei, care au reușit să pună mâna pe marile societăți prin diverse mijloace, mai mult sau mai puțin ortodoxe, nici măcar cu un articol de presă.