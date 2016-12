COD PORTOCALIU / Trenuri anulate din cauza viscolului. Se înregistrează întârzieri de zeci de minute

Ştire online publicată Duminică, 17 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Circulația feroviară se desfășoară în condiții de iarnă pe fondul viscolului si ninsorilor din sudul și estul țării.In toate unitatile CFR Calatori s-au luat masuri suplimentare pentru asigurarea conditiilor necesare desfasurarii in siguranta a calatoriei cu trenul.Sunt pregatite locomotive de rezerva, sunt suplimentate echipele de interventie iar garniturile sunt verificate inainte de plecarea in fiecare cursa.Pentru zonele afectate de viscol si ninsori, s-a luat decizia anularii unor garnituri, urmand ca traficul de pasageri sa fie preluat de celelalte trenuri ramase in graficul de circulatie.- IR 1581 Bucuresti Nord (plecare ora 07:31)– Constanta- IR 1580 Constanța (plecare ora 08:40) – București Nord- IR 1582 Constanța (plecare ora 13:00) – București Nord- IR 1585 București Nord (plecare ora 14:00) – Constanța- IR 1588 Constanța (plecare ora 18:50) – București Nord- R 8011 București Obor – Fetești este anulat si CIRCULĂ SUPLIMENTAR un tren București Obor – Fetești, cu plecare din București Obor ora 10.00.- R 8012 si R 8014 Fetesti – Bucuresti Obor- R 8580 si R 8581 Ciulnita – Slobozia Veche si retur- R 8443 si R 8592Ciulnita – Calarasi Sud si retur- R 8002 si R 8001 București Obor – Constanța si retur- R 9362 Alexandria – Roșiori Nord- R 8201 si R 8202 Buzău – Constanța si retur- R 8653 Medgidia – Tulcea Oraș- R 8654 Tulcea Oraș – Medgidia- R 8121 București Nord – Slobozia Veche- R 8124 Slobozia Veche – BucureștiDe asemenea, trenurile spre si dinspre sudul si estul tarii inregistreaza intarzieri la sosirea/plecarea din gari.Cea mai mare întârziere este de 150 de minute: trenul de la Satu Mare care trebuia să ajungă la 7.35.