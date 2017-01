COD PORTOCALIU peste Constanţa / Vezi aici drumurile din judeţ cu restricţii de circulaţie

COD PORTOCALIU peste Constanța / Vezi aici drumurile din județ cu restricții de circulație

Ştire online publicată Luni, 06 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că toată rețeaua de drumuri naționale din județele Galați, Brăila, Ialomița, Vrancea, Buzău, Călărași și Tulcea a fost închisă.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează, de asemenea, că nu este permisă circulația pe DN2, DN3, DN4, de la ieșirea din București, pe raza județului Ilfov, către județele Ialomița și Călărași.Precizăm, totodată, că sunt impuse restricții de circulație pentru traficul greu pe DN 1B Albești-Paleologu – limita cu județul Buzău, DN 1A Blejoi – Vălenii de Munte, 22C Cernavodă – Basarabi, 2A Constanța – Hârșova și DN3 Basarabi – Constanța. În afara drumurilor naționale din județele amintite, la această oră (6:30) circulația este întreruptă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pe următoarele artere rutiere: • Autostrada A2 București – Cernavodă; • DN 11A Onești (BC) – Adjud (VN) – Podu Turcului (BC) – Bârlad (VS); • DN 1D Albesti-Paleologu (PH) – Urziceni (IL); • DN 2G Bacău – Comănești; • DN 2F Bacău – Vaslui; • DN 28A Târgu Frumos – Pașcani (IS); • DN 24C Rădăuți-Prut (BT) – Vânători (IS); • DN 15D Piatra Neamț – Roman – Negrești (VS); • DN 24A Murgeni – Huși (VS); • DN 7C Curtea de Argeș – Piscu Negru (AG); între Piscu Negru și Bâlea-Cascadă (SB) Transfăgărășanul era deja închis, pe perioada iernii; • DN 71 Sinaia (PH) – Moroeni (DB); • DN 26 Murgeni (VS) – limită județ Galați; • DN 1A Săcele – Cheia – Vălenii de Munte. Pe DN 10 se poate circula de la intersecția cu DN11 (Prejmer, jud. Brașov) până la Crasna (CV), de unde se aplică restricția către județul Buzău. Pe A1 București – Pitești se circulă în condiții de iarnă.