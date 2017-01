Cod portocaliu: Ninsori, viscol, polei, drumuri blocate, şcoli închise în 12 judeţe

Cod portocaliu: Ninsori, viscol, polei, drumuri blocate, școli închise în 12 județe

Ştire online publicată Marţi, 07 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori și viscol pentru București și 19 județe, unde până mâine dimineață va ninge viscolit, viteza vântului va depăși la rafală 70- 80 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri, alte 17 județe fiind avertizate cu cod galben. Zeci de drumuri naționale sunt blocate, școlile din 11 județe și municipiul București au fost închise.România sub zăpezi. Potrivit meteorologilor, până mâine la ora 10.00 vor fi ninsori, intensificări ale vântului, viscol și polei în partea de sud a țării. Sunt afectate județele: Mehedinți, Gorj Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Ilfov, Buzău, Ialomița, Călărași, Vrancea, Galați, Brălia, Tulcea, Constanța și municipiul București.În intervalul menționat va ninge viscolit în sudul Moldovei, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, viteza vântului va depăși la rafală 70- 80 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. Viscolul se va manifesta în noaptea de 5 spre 6 februarie în sudul Moldovei și în Bărăgan, apoi se va extinde spre celelalte regiuni menționate, atingând intensitatea maximă în perioada 6 februarie ora 14.00 - 7 februarie ora 18.00. La începutul intervalului, în Dobrogea și estul Munteniei vor mai fi precipitații mixte și se va menține poleiul.