Cod galben în toată ţara

Cod galben în toată țara

Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a instituit atenționarea meteorologică cod galben pentru întreaga țară, în perioada 5 - 6 noiembrie vremea urmând să devină deosebit de rece, cu temperaturi cu până la zece grade mai mici decât cele obișnuite pentru această lună. „În intervalul 5 noiembrie ora 00.00 și 6 noiembrie ora 21.00 vremea se va răci accentuat în toată țara, devenind deosebit de rece pentru începutul lunii noiembrie, cu valori de temperatură de la 8 până la10 grade sub mediile climatologice", informează Administrația Națională de Meteorologie. Astfel, în cursul zilei de luni, 5 noiembrie, se vor semnala precipitații temporare, mai ales sub formă de ninsoare, în Transilvania și Moldova și sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în regiunile sudice. ANM atenționează că vântul va prezenta intensificări în regiunile estice și sud-estice, iar la munte va ninge viscolit.