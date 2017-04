COD GALBEN DE CEAŢĂ, LA CONSTANŢA - UPDATE

COD GALBEN DE CEAȚĂ, LA CONSTANȚA - UPDATE

ANM a prelungit codul galben de ceață pentru județul Constanța până în jurul orei 12. Astfel, se va semnala ceață ce determină scăderea vizibilității, local, sub 200 de metri, și, izolat, sub 50 de metri.Agenția Națională de Meteorologie a emis, în această dimineață, o avertizare cod galben de ceață, la Constanța.Potrivit meteorologilor, până în jurul orei 9,30, în întregul județul Constanța, dar și în județul Tulcea, se va semnala ceață ce determină scăderea vizibilității, local, sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.