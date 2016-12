COD GALBEN DE CEAȚĂ în mai multe județe. Ce zone sunt vizate

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Meteorologii au emis, sâmbătă dimineață, un cod galben de ceață valabil pentru mai multe județe.Intre orele : 08:00 si 11:00In zona : local în județul ConstanțaSe vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.Intre orele : 08:00 si 11:00In zona : pe arii relativ extinse în județele Bihor, Arad, Timis, Caraș-Severin si Hunedoara, inclusiv drumurile naționale și europene aferenteSe vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 mIntre orele : 07:00 si 10:00In zona : local în județele Vaslui și Galați, inclusiv drumurile naționale și europene aferente;Se vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m.Intre orele : 05:00 si 10:00In zona : local în zonele joase din județul Alba, inclusiv drumurile naționale, europene și autostrada; - local în zonele joase din județul Sibiu, inclusiv drumurile naționale, europene și autostrada.Se vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității, local sub 200 m, izolat sub 50 m