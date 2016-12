Cod galben de caniculă, la Constanţa

Cod galben de caniculă, la Constanța

Valul de căldură ajunge de astăzi și în Dobrogea și pe litoral. Deși am crezut că am scăpat de caniculă, nici finalul de august nu se dezminte și ne coace la peste 30 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie a emis în cursul zilei de ieri o avertizare de vreme deosebit de caldă, pentru întreaga țară. Vestul și sudul României se află sub cod portocaliu, iar Dobrogea, nordul și nord-estul sub cod galben, de astăzi și până duminică, 26 august.Timp de patru zile, valul de căldură se va intensifica și va cuprinde treptat întreaga țară. Temperaturile maxime se vor situa frecvent între 35 și 38 de grade în toate zonele de câmpie, deal și podiș, iar indicele temperatură - umezeală (ITU) va atinge și local va depăși pragul de 80 al disconfortului termic.Pe parcursul zilei de astăzi, canicula se va intensifica în regiunile sudice, iar în zilele următoare, 24, 25 și 26 august, și în cele vestice. În Câmpia de Vest, Câmpia Română și sud-vestul Transilvaniei, temperaturile maxime se vor situa frecvent între 38 și 41 de grade, iar în Lunca Dunării se vor înregistra, izolat, și 42 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.Pe litoral, valul de căldură nu poate decât să-i bucure însă pe turiști, care se pot bronza liniștiți. Maximele vor atinge și, pe alocuri, depăși 32 de grade Celsius. Nivelul radiațiilor ultraviolete va rămâne însă destul de redus, așa că au liber la plajă.