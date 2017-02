„Cocoşaţi“ de factura la întreţinere. "Rămânem fără bani de medicamente!"

„Cocoșați“ de factura la întreținere. "Rămânem fără bani de medicamente!"

Foarte mulți constănțeni reclamă că au dat, în această perioadă, mai mult de un sfert din venituri la plata întreținerii. Din păcate, pensionarii resimt cel mai mult costul ridicat al utilităților, ei fiind nevoiți, de cele mai multe ori, să renunțe la alte lucruri numai pentru a fi la zi cu plata facturilor.„Dacă nu am plăti o lună, luna viitoare nu am mai putea face față cheltuielilor, asta ca să nu mai spun că nu am avea de unde să luăm bani pentru a plăti întreținerea. În ianuarie, spre exemplu, m-a luat amețeala când am văzut cât trebuie să plătim pentru consumul de apă rece, caldă și energie termică: 670 de lei”, ne-a declarat Gheorghe T., un pensionar în vârstă de 75 de ani, cu domiciliul pe strada Badea Cârțan.Se pare că listele cu întreținerea i-au „îmbolnăvit” pe mulți. Dacă factura din noiembrie a fost cât de cât rezonabilă, spun oamenii, cea din decembrie a fost o adevărată „bombă” pentru numeroși consumatori, dându-le peste cap orice alte planuri.„Eu și soțul meu încasăm lunar 1.500 de lei, iar întreținerea ne-a venit în ultimele două luni mai mult de jumătate din cuantumul total al pensiilor. În aceste condiții, debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire va reprezenta, cu siguranță, o opțiune, anul viitor, pentru că, în ritmul acesta, abia reușim să ieșim din iarnă fără datorii. Sunt convinsă că, peste câteva zile, când va fi afișată lista cu întreținerea pe ianuarie, va fi alt șoc. Ca urmare, nu numai că suntem puși în situația de a ne limita toate celelalte chel-tuieli, dar nici măcar tratamentele de care avem nevoie nu ni le putem cumpăra în întregime”, a comentat Irina S., o bătrânică ce locuiește în zona ICIL.Desigur, cazurile nu sunt singulare. Oamenii se plâng de facturi mari în toate cartierele.Cei care se consideră păcăliți pot sesiza acest lucruDe partea cealaltă, reprezentanții Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice susțin că facturile constănțenilor reprezintă cantitatea de energie consumată, măsurată la intrarea în clădire, înmulțită cu prețul de 250 lei/gigacalorie.„Lunile decembrie și ianuarie au fost deosebit de reci și astfel consumul de căldură a fost mai ridicat. Costurile cu căldura au fost mai mari și la cei care se încălzesc cu alte surse, gaze naturale sau energie electrică. La blocuri, unde administratorii împart consumul înregistrat, se pot face și abuzuri, dacă nu se repartizează cota parte comună la toate apartamentele. Cei care consideră că li s-a repartizat de către administrator mai mult decât au consumat se pot considera păcăliți și le recomandăm să se adreseze organelor statului. Apoi, cei care nu plătesc cota comună primesc foloase necuvenite exact cu valoarea pe care cei din prima categorie o achită suplimentar”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul RADET, Liviu Popa.Acesta a mai spus că regia nu a înregistrat până la acest moment nicio reclamație.„Fiecare știe cât îl costă căldura și are contor, deci își pot controla costurile. Mai mult decât atât, blocurile care nu sunt gospodărite bine au consumuri mai ridicate din cauza căldurii pierdute în subsol, acolo unde conductele nu sunt izolate termic”, a explicat el.v v vDacă vor întâmpina alte probleme pe viitor, constănțenii sunt rugați să se prezinte la sediul RADET, care va lua măsuri împotriva celor care nu-și fac datoria. Acolo unde există repartitoare de cost, aici se pot face, periodic, recalibrări ale aparatelor, iar în cazul în care firmele în cauză nu vor rezolva problemele invocate de consumatori, acestea își pot pierde licențele.