Şcoala de presă „CUGET LIBER“ - borna 7.000

Școala de presă „CUGET LIBER“ - borna 7.000

Astăzi, este un moment special pentru ziarul „Cuget Liber”: publicăm ediția cu numărul 7.000 (din perioada post-decembristă). 7.000 de zile în care goana jurnaliștilor după subiecte nu a încetat nicio clipă, 7.000 de nopți nedormite de către colegii tipografi, 7.000 de probleme rezolvate de colegii de la Contabilitate, IT, Administrativ, Juridic, 7.000 de dimineți în care, dumneavoastră, cititorii, ați căutat la chioșcurile de difuzare a presei ziarul „Cuget Liber”.La această ediție cu numărul 7.000, nu ai cum să nu te uiți în urmă și să nu te încerce un sentiment de nostalgie. Îmi aduc aminte de prima zi de lucru în redacția „Cuget Liber”. Șansa a fost ca, imediat după obținerea licenței în filologie, la Universitatea „Ovidius”, să fiu cooptat în colectivul redacțional. „Vrem să ne întinerim echipa”, mi-a spus, în urmă cu exact 15 ani, redactorul șef de atunci, Traian Brătianu, secondat de adjunctul Teodor Guțu: „Să știi că, dacă vrei să faci gazetărie, ei bine, ziarul trebuie să fie pe primul plan. Dacă îți place ceea ce faci, dacă simți că poți fi echidistant, corect, imparțial, că ai ceva de transmis comunității, atunci ai să rămâi alături de noi”. Și am rămas!Au urmat cei mai frumoși ani de gazetărie, alături de un nume mare al presei constănțene: regretatul Liviu Bruckner. Au fost ani în care meseria se făcea complet diferit față de acum. Nu aveam telefoane mobile, nu aveam internet, nu avem calculatoare, iar în parcul auto erau câteva Dacii obosite. Poate pentru unii ar putea părea paradoxal, dar tocmai această pauperitate a contat enorm în dezvoltarea ulterioară ca jurnalist. Anii de muncă pe teren, alergătura din instituție în instituție, din birou în birou, deplasările cu tramvaiul, troleul hârbuit sau chiar cu căruța, prin județ, ne-au făcut să cunoaștem lumea reală, să legăm prietenii trainice, de-o viață, să dezvoltăm continuu sistemul informativ. Practic, să fim permanent printre oameni, iar poveștile lor, să le transmitem, prompt, către dumneavoastră, cititorii „Cuget Liber”.Îmi mai aduc aminte că, venit direct de pe băncile facultății, mă uitam la colegii cu experiență din anii 90 cu un respect uriaș. Și asta pentru că, în redacția „Cuget Liber”, erau, alături de amintiții Liviu Bruckner, Traian Brătianu ori Teodor Guțu, alți ziariști „unși cu toate alifiile”: Aurelia Lăpușan, regretații Dan Spiridon și Gabriel Milcescu, maestrul emerit al sportului Adrian Jianu ori Ion Tița Călin, contemporanul nostru de la Economie. Toți acești jurnaliști (și să mă ierte cei pe care, din cauza limitei spațiului tipografic, i-am omis) au creat o adevărată Școală de presă „Cuget Liber”. Și nu greșesc deloc când fac această afirmație, pentru că, în mai toate redacțiile din Constanța, și chiar din presa centrală, sunt ziariști care s-au format la „Cuget Liber”. Ei bine, această tradiție, a formării profesionale, avem datoria de a o duce mai departe.Anii au trecut - aproape fără să ne dăm seama când și trebuie să mulțumim și familiilor, pentru că ne-au suportat cu stoicism programul de lucru „7 zile din 7" -, ne-am tehnologizat, ne-am modernizat. Jos pălăria la capitolul IT, comunicații. Ne-am „înfipt” bine de tot și în mediul on-line, suntem un brand în media românească, semn că cele 7.000 de zile de alergătură și de nopți nedormite nu au trecut degeaba.Fiecare dintre cele 7.000 de ediții a adus cu sine un motiv de satisfacție. Aceea că, la primele ore ale dimineții, constănțenii iau „pulsul” vieții din „Cuget Liber”. Ca jurnalist, primele minute petrecute la birou, răsfoind cu emoție ediția (oare a ieșit totul așa cum ne-am dorit?), îți generează o bucurie greu de descris în cuvinte. N-ai timp să te bucuri prea mult, doar câteva minute, pentru că, imediat, o iei de la capăt. Începe o nouă zi de alergătură după subiecte incitante!Am ajuns la numărul 7.000. Și „spectacolul lumilor” continuă. „Cuget Liber” va rămâne același observator atent al realității, echilibrat, imparțial, furnizând cu promptitudine cititorilor informațiile de ultimă oră. Și închei, scurt, cu un mesaj către cititorii noștri: să fim cu toții sănătoși și să ne vedem cu bine la ediția 70.000!Cu prilejul împlinirii a 7.000 de ediții Cuget Liber, numeroase personalități, din toate domeniile vieții publice din Constanța, au ținut să ne fie aproape și să ne transmită gândurile lor bune. Politicieni, medici, cadre didactice de renume, oameni de afaceri sau înalte fețe bisericești, directorii de instituții și personalități ale administrației publice ne-au felicitat la această aniversare.Gheorghe Bosînceanu, proprietarul trustului de presă „Cuget Liber”:„Vă doresc să ajungeți la 70.000 de numere și să fiți la fel de tineri și de buni, iar Cuget Liber să rămână cel mai citit ziar din Constanța. Această aniversare vine ca o bine-meritată recunoaștere a valorilor împărtășite atât de echipa Cuget Liber cât și de cititori: corectitudine, echidistanță și profesionalism. Faptul că ați ajuns aici este o directă apreciere a publicului constănțean care, de-a lungul anilor, a știut să vă rămână fidel vouă, iar voi dedicat lui. Vă felicit, vă transmit toate gândurile bune și multă putere de muncă!”„Sunt mândru că, împreună cu o echipă minunată, cu familia Cuget Liber, scriem zi de zi istoria acestui oraș. De 7.000 de numere, Cuget Liber aduce în lumina interesului public tot ceea ce contează pentru constănțeni. De-a lungul timpului, în cei 23 de ani, am știut să rămânem credincioși lucrurilor în care credem, dar mai ales cititorilor noștri. Imparțiali, profesioniști, neiertători, veghem la viața publică socială, politică, economică și culturală a orașului și județului, fără a ne trăda vreodată valorile și interesul legitim la informare a cititorilor. Aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără tipografi și ceilalți care nu se „văd”. Cu acest prilej de bucurie, le transmit tuturor colegilor să rămână la fel de uniți și să poarte cu mândrie, în semnătura lor, brandul Cuget Liber”., prefectul județului Constanța: „Doresc să felicit echipa managerială care a știut să atragă reporteri valoroși și profesioniști care lucrează pe teren și știu să culeagă informații importante, de interes, care să fie prezentate opiniei publice. Munca reporterilor este prețioasă pentru cititori și, din păcate, nu este răsplătită la adevărata lor valoare deși ei sunt cei care stau prin ploaie și vânt pentru ca noi să fim la curent cu ceea ce se întâmplă. Faptul că ziarul Cuget Liber a ajuns la 7.000 de numere reprezintă munca calitativă a reporterilor. Pentru toate acestea, doresc întregii echipe la cât mai multe numere, să continuați să existați pentru că avem nevoie de voi, avem nevoie de libertatea presei. La mulți ani, Cuget Liber !”, Arhiepiscopul Tomisului:„Ziarul Cuget Liber s-a impus, în toți acești ani, ca o publicație vie, având un mesaj cotidian clar și obiectiv. Cifra jubiliară la care a ajuns este o performanță deosebită și se constituie într-un număr sfânt.Cu această maturitate, se cuvine să continue misiunea de a informa corect constănțenii și de a pune în evidență valorile, spre amplificarea caracterului său educativ. Felicit conducerea și pe toți ostenitorii publicației Cuget Liber și rog pe Dumnezeu să le inspire gândurile și să le miște condeiul pentru a fi mesageri ai adevărului, dragostei de oameni, înțelepciunii și slujirii curate a Cuvântului. La mulți ani, Cuget Liber!”„Sunt abonatul ziarului Cuget Liber încă din 1990. Dintotdeauna, l-am apreciat pentru ținuta sa: obiectivitatea și exactitatea informațiilor, seriozitate în tratarea evenimentelor și în exprimarea opiniilor, evitarea exceselor. Este ziarul local în care am găsit informații verificate. Urez colectivului redacțional multă sănătate și cât mai multe reușite! La mulți ani!”„Vă urez succes și să mențineți linia pe care ați avut-o până acum, să fiți un factor decisiv și pragmatic în analiza aspectelor locale de tot felul, fie că vorbim de politic, economic sau social. Și, să dea Dumnezeu să ajungeți la 10.000 de apariții!”.„În primul rând, vă urez cât mai multe apariții, să mai puneți încă două zerouri în coadă! Avem nevoie de voi, ne sunteți parteneri adevărați, căci ne ajutați să ne corectăm, atunci când este cazul! La mulți ani, din partea mea și a întregului inspectorat, și să vă păstrați obiectivitatea!”„7.000 de ediții înseamnă pentru o publicație regională care servește publicului cititor din Dobrogea tradiție, profesionalism și ambiție. Cuget Liber 7.000 - iată cum se măsoară în cifre întregul demers jurnalistic al unui corp redacțional de elită. Cuget Liber ne-a fost alături în ascensiunea universității, ne-a însoțit la toate marile evenimente importante; alături de el am luptat pentru ca orașul Constanța să câștige mai întâi dreptul la o universitate, apoi universitatea care îl merită. La acest moment aniversar, ne exprimăm prețuirea pentru întregul colectiv și urăm la cât mai multe ediții!”„Doresc ziarului Cuget Liber o apariție îndelungată și să se aplece cu atenție asupra adevăratelor probleme ale oamenilor, să fie o tribună a adevărului, cinstei, moralei creștine. La cât mai multe numere în continuare! Doamne ajută!”„M-aș bucura ca ziarul nostru de suflet să dovedească, și în continuare, că îi pasă de Constanța, de necazurile și bucuriile oamenilor, de sănătatea lor! La mulți ani sănătoși redacției, cititorilor și colaboratorilor!”:„Salutăm Cuget Liber la al 7.000-lea număr al său! Mai mult decât un ziar, Cuget Liber a devenit un important factor al demersului jurnalistic liber în Constanța. Este echilibrat, serios și atent la problemele constănțenilor, reușind să prezinte cu imparțialitate evenimentele socio-politice din sfera locală și nu numai. Cuget liber în format electronic sau tipărit a devenit un spațiu de informare de care au nevoie atât cetățenii, cât și oamenii politici pentru a dialoga cât mai corect. Avem nevoie în Constanța de promptitudinea și profesionalismul jurnalistic care vă caracterizează și sperăm că veți găsi în Partidul Național Liberal un partener de încredere și un apărător al respectării principiilor democratice. Le urez celor care zi de zi pun la dispoziția noastră Cuget Liber un sincer La mulți ani !”, președintele PDL Constanța:„Apreciez activitatea celor care lucrează la acest ziar și consider că, întotdeauna, au ținut un echilibru între Putere și Opoziție, informând corect cititorii. La acest moment, doresc echipei redacționale și celor care s-au implicat de-a lungul anilor în crearea acestui brand - Cuget Liber, mult succes în continuare, cât mai mulți cititori și principiile care au caracterizat acest ziar să rămână priorități în activitatea pe care o desfășoară cei care lucrează la acest cotidian. La mulți ani !”, președintele Forței Civice:„Dacă ar fi să mă gândesc la Cuget Liber ar trebui să subliniez profesionalismul. Modul în care este prezentată activitatea politică, culturală, socială și sportivă demonstrează că este un mijloc de presă obiectiv, cu un înalt grad de profesionalism care răspunde la cel mai înalt nivel cititorilor. Aș vrea să mă folosesc de acest prilej și să vă spun că eu cred că acest ziar este un lider pe piața mass-mediei locale deoarece reușiți să păstrați un echilibru și un standard înalt prin modul în care informațiile sunt prezentate obiectiv.”Senatorul PSD„La împlinirea celor 7.000 de numere ale ziarului vă urez viață lungă cu echilibru și realizări iar redactorilor multă, multă sănătate!”- președintele SLN: „De la prima ediție până la cea cu numărul 7.000, ziarul Cuget Liber a reflectat obiectiv și profesionist problemele constănțenilor și ale marinarilor, cu bune și cu rele. În ciuda schimbărilor politice, a rămas un ziar independent, un ziar al cetățeanului. Sindicatul Liber al Navigatorilor îi urează încă 7.000 de ediții de obiectivitate, profesionalism și independență! La mulți ani!”, prorector pentru relații internaționale și dezvoltare instituțională, Universitatea Maritimă din Constanța:„Primul lucru pe care îl fac în fiecare dimineață este să citesc presa, iar primul ziar pe care îl citesc este ziarul Cuget Liber. Îl consider un ziar onest, corect prin modul de tratare a informațiilor, care îmi oferă o imagine amplă a vieții locale. Îl apreciez pentru echilibrul și echidistanța în abordarea subiectelor. Vă urez să aveți alte 70.000 de ediții care să vă atragă aprecierea cititorilor!”, istoric și arhivist, directorul Arhivele Naționale - Direcția Județeană Constanța:„În peisajul publicistic dobrogean, cotidianul „Cuget liber” ocupă, fără îndoială, un loc aparte. Apariția ediției cu numărul 7.000, dar și buna noastră colaborare îmi oferă prilejul de a transmite colectivului redacțional multă sănătate, bucurii și să abordeze, în continuare, cu maximă seriozitate, respectiv la fel de obiectiv, subiectele care văd lumina tiparului!”, Compartiment Comunicare - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța: „Ani lungi și buni, noroc în tot ceea ce faceți, iar spiritul adevărului să troneze și să ne vedem peste 10 - 20 de ani pentru aceleași gânduri bune. Dorim ziarului viață lungă și un tiraj de exemplare cât mai mare!”, Universitatea „Andrei Șaguna”:„Cuget Liber, ziarul meu de suflet, unde am lucrat peste 30 de ani, îndeplinind diverse funcții, inclusiv cea de redactor șef, a ajuns la al 7.000-lea număr, fiind cea mai longevivă publicație din Dobrogea și portdrapel al presei trans-dunărene. Mă bucur pentru succesele sale deosebite și îi urez mulți ani, cu multe realizări editoriale și cu bucuria că-l pot citi, cu aceeași plăcere, în fiecare zi!”, președintele Universității „Andrei Șaguna”:„Ediția aniversară 7.000 reprezintă un frumos reper care marchează onoranta evoluție a acestui ziar de prestigiu. Despre Cuget liber, publicație cu un conținut de substanță, bine documentat, se poate spune că este realizat prin strădania unor valoroși profesioniști care au reușit să păstreze un echilibru de opinie și atitudine, în beneficiul cititorilor. Sincere felicitări și urări de frumoase reușite!”, manager general RADET Constanța:„La aniversarea celor 7.000 de ediții, vă felicit și vă transmit aprecierea mea pentru întreaga dumneavoastră activitate. La mulți ani!”, primarul orașului Năvodari: „Vă urez un sincer la mulți ani și la cât mai multe numere de apariție! Este nevoie de ziarul Cuget Liber, un ziar independent și obiectiv, pentru a da un plus de echilibru și profesionalism presei constănțene. Toate gândurile mele bune pentru toți cei care scriu în ziarul Cuget Liber, dar și pentru cei care fac posibil ca această publicație să apară zi de zi”.Judecător, purtător de cuvânt al Tribunalului Constanța:„Vă doresc să continuați cu același profesionalism, obiectivitate dincolo de aparențe, intruziune problematică în subiectele abordate și să respirați mereu aerul curat al unui cuget liber”., șeful Serviciului Rutier Constanța:„Felicitări pentru acest număr impresionant de ediții. Vă dorim cel puțin înzecirea lor și să rămâneți, ca și până acum, alături de Poliția Rutieră Constanța, în tot ceea ce facem împreună pentru cetățeni.”, șeful DIAS Constanța:„Sper să ajungeți la un milion de apariții ale cotidianului și să vă urez și atunci. Sunteți speciali, o oază de echilibru într-un peisaj în continuă schimbare și mișcare. Sunteți incisivi, așa cum stă bine presei, dar corecți. La cât mai multe ediții!”Viceamiral, șeful Statului Major al Forțelor Navale Române:„Aniversarea celor 7.000 de apariții ale cotidianului „Cuget Liber” demonstrează faptul că ziarul dobrogean este bine consolidat în peisajul mediatic dobrogean, fiind o voce puternică în plan local, de care publicul are nevoie. Forțele Navale Române urează echipei care va duce mai departe această ștafetă, multă sănătate, pace în suflet, putere de muncă și împliniri”., șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța:„Este o realizare certă, pe care doar cei care nu înțeleg ce înseamnă munca, dedicația si perseverența nu ar aprecia-o. La acest pas aniversar vă dorim întregului colectiv multă sănătate, putere de muncă și o reînnoită pasiune pentru ca ceea ce ați făcut atât de bine până acum să poată continua și pe mai departe pentru binele tuturor constănțenilor”., prim adjunct al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța:„La ceas aniversar, transmit tuturor angajaților cotidianului „Cuget Liber” multă sănătate, putere de muncă și fie ca spiritul ziarului să rămână nealterat. Sunt convins că și pe viitor, în paginile cotidianului vom citi aceleași articole obiective, dar mai ales interesante. Să rămâneți întotdeauna aceiași echidistanți și inspirați jurnaliști”., director medical Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia:„Vă felicit pentru realizări și vă doresc încă 7000 de ediții! Ați dat dovadă de obiectivitate, o calitate extrem de utilă în actualitatea pe care o trăim și pe care noi o apreciem, fapt pentru care ne dorim ca și în continuare să avem o colaborare la fel de bună. Urăm multă sănătate și putere de muncă întregii echipe Cuget Liber”.Casa de Asigurări de Sănătate Constanța, prin directorul general,și întreaga echipă, felicită ziarul Cuget Liber pentru colaborare și activitate !Ediția, cu numărul 7000, arată bogata dumneavoastră activitate, cu informații clare, utile, aduse tuturor cititorilor .La mai mare, cu aceeași putere de muncă!Felicităm echipa dumneavoastră redacțională!, șeful Poliției municipiului Constanța:„Felicitări pentru cele 7.000 de ediții publicate și vă urez inspirație și pe viitor, pentru a aduce în fața constănțenilor subiecte de interes, prezentate în stilul obiectiv, cu care ne-ați obișnuit. Succes și realizări profesionale deosebite și pe viitor! Felicitări pentru cele 7.000 de ediții publicate”.Prim procuror, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța:„ Apreciez foarte mult colaborare cu ziarului Cuget Liber, la fel de mult apreciez obiectivitatea cu care prezentați informațiile și nu pot decât să vă urez succes în continuare!”, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție:„Într-o țară sălbatică, în care democrația se face pe fărâme, cotidianul Cuget Liber spune lucrurilor pe nume. Vă urez să ajungeți la 70.000 de numere și, din partea Sindicatului Național al Agenților de Poliție, și a mea personală, vă transmit numai gânduri de bine, țineți-o tot așa, sunteți pe drumul cel bun!”, șef Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor:„Celebrarea a 7.000 de apariții reprezintă, atât pentru noi, cât și pentru mass-media constănțeană o mare realizare și dovedește că sunteți un ziar matur, cu „verb”, care și-a câștigat un loc binemeritat în competența cu ceilalți actanți din mass media. Această reușită nu putea fi realizată fără un colectiv de ziariști profesioniști și dedicați. În numele prieteniei care ne leagă, inclusiv pe plan instituțional și profesional, vă urez cât mai multe apariții! La mulți ani!”Dr.r, managerul Spitalului Privat Isis:„La cât mai multe mii de numere la fel de inspirate! Vă dorim noi, Spitalul Privat Isis, onorați fiind să ne prezentăm serviciile și să împărtășim cu cititorii dumneavoastră noutăți din lumea medicală. Calitatea informației este întotdeauna apreciată atât de noi, cât și de pacienții noștri, modul de prezentare al subiectelor fiind mereu unul realist și motivațional”.„Păstrând cu decență linia modernismului și completând cu opinii pertinente fiecare expunere, suntem siguri că veți rămâne în topul celor mai citite publicații constănțene. Din partea noastră, aveți cel puțin 7.000 de „felicitări”!președinte Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța:„Apreciez foarte mult modul în care tranșați realitatea cetății. Cel mai important este să avem informații despre normalitate și despre ce-i frumos în cetate. Și asta e tot ce contează”.Eu,, astăzi, la cea de-a 7000-a apariție, vă doresc sănătate, drum lung în viață și să pot face aceeași urare și la 10000 de apariții. Felicitări, un gând bun pentru cei care ne privesc și se bucură pentru noi din ceruri și un gând bun pentru voi cei care tineți ziarul în marea competiție a presei scrise.Dr., director general Spital Privat Obstetrică - Ginecologie Euromaterna: Felicitări întregii echipe pentru ceea ce a realizat și vă dorim să rămâneți la fel de obiectivi ca până acum. La mulți ani Cuget Liber, un important reper al realității constănțene., manager On Clinic Constanța - Tulcea: Am pus bazele colaborării cu trustul de presă Cuget Liber în urmă cu zece ani, încă de la deschiderea filialei On Clinic Constanța, iar de atunci ne-ați fost alături în demersurile de promovarea sănătății în județul Constanța și în preocuparea constantă pentru bunăstarea pacienților. Urez colectivului Cuget Liber mult succes în continuare, împliniri pe plan profesional și cititori cât mai mulți!Comisar șef, director împuternicit Garda de Coastă: La mulți ani! De 7.000 de ediții, printre cititorii fideli ai ziarului Cuget Liber ne numărăm și noi, Garda de Coastă. La ceas aniversar vă urez succes, la cât mai multe apariții și vă așteptăm la noi, la Ziua Poliției de Frontieră!, președintele organizației jududețene PP-DD și, secretar PP-DD Cu ocazia implinirii celor 7000 de editii Organizatia Judeteana Constanta a Partidului Poporului Dan Diaconescu va ureaza ,,La multi ani si cat mai multe editii". Vouă, părinții ziarului pe care îl creșteți, vă dorim multă putere de muncă, sănătate, împliniri, creșterea continuă a tirajului și să continuați ce ați realizat pană acum ! Așa să vă ajute Dumnezeu!