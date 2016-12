"Şcoala Altfel" / Elevii află cum devin biscuiţii Eugenia bucuria de zi cu zi

"Școala Altfel" / Elevii află cum devin biscuiții Eugenia bucuria de zi cu zi

Ştire online publicată Miercuri, 08 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Copiii din Constanța învață, în cadrul programului “Săptămâna Altfel”, drumul pe care îl parcurg biscuiții Eugenia, pentru a deveni bucuria noastră de zi cu ziÎn săptămâna “Școala Altfel”, peste 2000 de copii de la Scolile si Gradinitele din judetul Constanta, viziteaza fabrica Dobrogea Grup. În cadrul vizitelor în fabrica din Constanta copiii află mai multe informații despre drumul pe care il parcurg biscuitii Eugenia pentru a deveni bucuria noastra de zi cu zi , dar si despre drumul parcurs de catre painea Neptun.„Prin participarea la programul “Școala Altfel”, vrem să susținem comunitatea si actiunea desfasurata de catre cadrele didactice constantene, ce an de an isi doresc sa le arate copiilor modul in care se produc biscuitii Eugenia, dar si painea Neptun. Biscuitii Eugenia reprezinta gustul dulce al copilariei, iar pe noi ne incanta faptul ca putem oferi copiilor bucuria procesului de fabricatie a biscuitilor. Si inainte de inceperea programului “Scoala altfel” Dobrogea Grup era deschisa catre vizitele solicitate de scolile si gradinitele din Constanta, dar de la demararea acestui nou program al Ministerului Invatamantului, din ce in ce mai multi copii se bucura de atmosfera speciala din sectiile de productie. In ultimii patru ani peste 10.000 de copii au trecut pragul companiei noastre."Dobrogea Grup este o companie privată cu capital 100% românesc. De peste 50 de ani, compania este unul din cei mai importanți producători din domeniul morărit-panificație din România. Volumul investițional din ultimii 15 ani în tehnică, tehnologie, informatică, management, marketing și cercetare au definit-o ca pe una dintre cele mai dinamice firme de pe piața din România. Compania oferă clienților și consumatorilor săi peste 300 de produse din 5 domenii de activitate: morărit, panificație-patiserie, produse congelate, cereale mic dejun și biscuiți.