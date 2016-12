Coadă pentru un loc de muncă, la Constanţa

Coadă pentru un loc de muncă, la Constanța

Peste 800 de constănțeni au venit, vineri, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, în căutarea unui job. Oamenii s-au îmbulzit la intrarea în Universitatea „Ovidius”, locul unde s-a ținut târgul. Multora li se putea citi disperarea în ochi, dar au așteptat cu demnitate la rând, până când au putut să discute cu reprezentanții angajatorilor, să le lase CV-urile și să îi asigure că ei sunt cei pe care îi caută. Nu au fost numai absolvenți, ci și mulți alți șomeri, ieșiți de mult de pe băncile școlilor și facultăților, lăsați pe drumuri de vremurile tulburi pe care le trăim. Bursa organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța a reunit 59 de angajatori cu un total de peste 540 de locuri de muncă. Dintre acestea, numai 80 au fost pentru absolvenți de studii superioare. „Am terminat Facultatea de Geografie. Pe timpul verii am lucrat la o agenție de turism, dar acum trebuie să îmi caut un job pentru că postul a fost pe perioadă determinată. Am o promisiune tot la o agenție, dar am vrut să văd și ce ofertă este la târg. Din păcate, nu am găsit nimic interesant, numai posturi pentru muncitori și agenți de pază”, ne-a spus, dezamăgită, Aura Deacu, din Constanța.Se caută ingineriPosturile scoase la bursă au fost domeniile comerț (60 de locuri), industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (57 locuri), activități auxiliare pentru intermedieri finan-ciare (51 locuri), activități de servicii administrative (50 locuri), construcții de clădiri (41 locuri), activități de servicii anexe extracției (40 locuri), fabricarea altor mijloace de transport (37 locuri), depozitarea și activități auxiliare pentru transporturi (20 locuri), fabricarea altor produse și minerale nemetalice (14 locuri), activități de investigație și protecție (13 locuri), hoteluri și alte facilități de cazare (11 locuri), tranzacții imobiliare (10 locuri), fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (9 locuri), colectarea, tratare și eliminarea deșeurilor (7 locuri), activități referitoare la sănătatea umană (7 locuri), repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor (6 locuri), industria alimentară (6 locuri), activități juridice și de contabilitate (5 locuri), activități de jocuri de noroc și pariuri (5 locuri), activități de secretariat, servicii suport (5 locuri), alte activități de servicii (3 locuri), activități de închiriere și leasing (3 locuri) și activități veterinare (2 locuri).32 de constănțeni angajați pe loc„Din cei peste 800 de absolvenți participanți la bursă, au fost selectați în vederea angajării 246, din care 32 au fost încadrați pe loc, patru fiind absolvenți cu studii superioare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al AJOFM Constanța, Gabriela Spătaru.