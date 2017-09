Cluburile din Mamaia, amendate pentru decibelii în exces

Foarte mulți dintre turiștii aflați pe litoral se plâng că nu se pot odihni din cauza muzicii date mult prea tare de către anumite terase și cluburi. Așa cum era de așteptat, majoritatea nemulțumirilor vin de la cei care sunt cazați în stațiunea Mamaia.Oamenii susțin că sunt efectiv exasperați de zgomotul produs în fiecare seară, când muzica este dată la maximum și nu se mai pot relaxa și dormi, motiv pentru care mulți dintre ei au fost sau vor să meargă la Poliție și Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSPJ), să depună plângeri. „Nu a existat seară în care să putem avea și noi un somn liniștit, pentru că cei de la Clubul Princess ne stresează la maxim. Am încercat de nenumărate ori să vorbim cu angajații de acolo să lase muzica mai încet după miezul nopții, dar cererile noastre au fost total ignorate: au făcut exact invers, iar muzica a devenit un mare stres pentru noi. Din această cauză, i-am reclamat deja la DSPJ, pentru a se lua niște măsuri. Nu se poate să vii la mare și mai ales cu un copil mic și să nu te poți odihni decât spre zorii zilei”, ne-a declarat Vasile Preda, un turist.Din păcate, în această situație se regăsesc sute de persoane, iar patronii cluburilor și teraselor nu fac nimic, ci își urmăresc propriul interes. Și turiștii cazați în zona Castel, dar și în zona mult amendatei terase Azzuro se vaită de decibelii agasanți, ce se produc în fiecare seară și noapte în Mamaia. Acesta a fost și motivul pentru care reprezentanții DSPJ au efectuat o mulțime de măsurători de zgomot în zona Mamaia, dar și Saturn, în ambele locuri constatându-se depășiri ale limitelor maxime admise. „Surse de disconfort fonic există la multe terase și cluburi din stațiunea Mamaia. Săptămânal, atât noi, cât și Poliția îi amendăm cu 5.000-10.000 lei pentru că deranjează turiștii.Cu toate acestea, deși sunt amendați în mod regulat, ei își continuă activitatea în aceleași condiții”, a declarat pentru „Cuget Liber”, șeful DSPJ, dr. Constantin Dina.Pentru că situația tot continuă, oamenii sunt de-a dreptul speriați și exazperați, unii dintre ei mutându-se chiar de la un hotel la altul, în speranța că scapă de gălăgie.Mai mult decât atât, specialiștii susțin că există niște efecte ale expunerii temporare la zgomote de acest gen. Astfel, aceste zgomote pot crea nu doar o stare de disconfort, care se poate traduce prin lipsa odihnei, dar este urmată, mai ales, de stări de iritare, agitație și insomnie. „Pe mine nu mă interesează muzica lor. Faptul că în unele discoteci în aer liber bașii se aud până dimineața, chiar este o problemă și ce-i mai trist, nimeni nu rezolvă situația. Nu pot să cred că an de an pățim la fel când venim la mare. Tocmai de aceea, mă gândesc ca începând de anul viitor să ne petrecem concediul pe litoralul grecesc sau în Bulgaria, unde sperăm să fim respectați și să avem alte condiții”, ne-a mărturisit un alt turist dezamăgit.