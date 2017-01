Clinica ORL inaugurată vineri foloseşte aparatură medicală din 1935

Clinica ORL inaugurată vineri folosește aparatură medicală din 1935

După cinci ani de reparații capitale, clinica ORL (Oto-Rino-Laringologie) a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța își desfășoară activitatea, de vineri, într-un spațiu complet renovat. În schimb, paturile au rămas aceleași, iar medicii sunt nevoiți să treacă în actele medicale o trusă de esofagoscopie din 1935 și microscoape vechi de 50 de ani. Clinica ORL a SCJU Constanța, aflată la etajul șase, a fost reabilitată integral, inaugurarea oficială având loc vineri. „De la un plan inițial de rezolvare a circa două treimi din secție, legat de amplasamentul acestei părți pe un tronson al spitalului, am găsit înțelegere din partea conducerii și am reușit reparația întregii secții de ORL”, a declarat prof. univ. dr. Gheorghe Ionel Comșa, medic șef clinica ORL. Secția ORL are 25 de paturi în nouă saloane, fiecare salon având două sau trei paturi. Pe secție mai este un bloc operator cu două săli de operație și cu anexele necesare, o sală pentru studenți, două cabinete de consultații, precum și cabinetele medicilor. Trei medici ORL-iști, Cristina Laza, Dănuț Dincă, Gheorghe Ionel Comșa, precum și anestezistul Daniel Dumbravă reprezintă schema completă de medici, însă ar mai fi nevoie de personal auxiliar, după cum a afirmat șeful clinicii. Reabilitarea a vizat înlocuirea instalațiilor sanitare și electrice, văruirea pereților, înlocuirea ușilor și ferestrelor, înlocuirea gresiei și faianței, dotarea saloanelor cu instalație de oxigen și respirație ușor accesibilă și modernă în fiecare salon. „Primul atac al reparațiilor capitale a fost făcut acum cinci ani, după care a fost o perioadă de stagnare de trei ani, apoi toată lucrarea cu finisările și reparațiile capitale la secția veche a durat șase luni”, a completat Comșa. La ORL se lucrează cu un aparat vechi de 74 de ani Deși la prima vedere clinica pare complet nouă, de cum intri în salon vezi aceleași paturi vechi. „Nu au fost făcute investiții pe partea hotelieră, astfel că paturile sunt vechi, dar urmează să le înlocuim și pe acestea”, a mai spus șeful clinicii. Întrebat de aparatura medicală, Gheorghe Ionel Comșa a explicat: „Cu aparatura medicală suntem într-o suferință mai veche, pe care nu am reușit să o ameliorăm substanțial. Ne lipsește tehnica modernă. Bună parte din aparate sunt vechi”. Medicul a dat drept exemplu trusa de esofagoscopie, folosită pentru extragerea corpilor străini, care nu a mai fost înlocuită din anul 1935, dar și microscoapele, vechi de 50 de ani. „Am avea nevoie urgentă de un microscop chirurgical performant și de o trusă pentru chirurgie endoscopică rinosinusală”, a adăugat medicul. Ultimele reparații care au fost făcute pe secția ORL datează de acum șase ani, când încă funcționa pe etajul patru. „Atunci a fost făcută mai mult o cosmetizare, dar reparații cât de cât au fost făcute, pe etajul șase, prin 1993-1994", a conchis șeful clinicii ORL. Toată investiția la clinica ORL a fost de 2.100.000 de lei.