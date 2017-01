Clădirile moderne strivesc istoricul zonei peninsulare

Primăria Constanța a înțeles, se pare, prin reabilitarea zonei istorice a orașului, ridicarea de noi clădiri. Nu mai contează valoarea culturală a zonei, nu contează că o construcție modernă nu s-ar încadra în arhitectura zonei. Deși ar trebui să fie unul dintre cele mai frumoase puncte ale orașului, în zona peninsulară nu vezi decât ruine, mizerie, clădiri care stau să cadă pe cei care se plimbă. Cu toate acestea, investitorii se înghesuie să obțină avize pentru construirea de noi imobile, birouri, hoteluri. Un locatar din zonă ne-a semnalat faptul că, exact lângă Catedrala „Sfântul Anton”, un investitor italian dorește să ridice un hotel. Spațiul de lângă zona Catedralei a fost, până nu demult, locul unde oamenii din zonă își parcau mașinile. „Era singurul loc unde ne puteam parca mașinile. Am auzit că un italian vrea să construiască un hotel, dar nimeni nu știe sigur. Peninsula asta e foarte mizerabilă. Care are bani se mută aici și, deși ar trebui să fie civilizat, nu e. Tot ce e aici e mizerie, haos, debandadă”, ne spune Ștefan Constantin, localnic pe care l-am întâlnit în spatele Catedralei. Planul urbei în zona istorică, îmbrăcat de clădiri moderne Am luat legătura cu reprezentanți ai Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța pentru a afla de ce se fac săpături arheologice. Traian Cliante, muzeograf, ne-a spus că firma „Tundria Șase Invest“ a încheiat un contract cu muzeul și că, după finalizarea săpăturilor arheologice, se va stabili soarta terenului. În ceea ce privește descoperirile arheologice, muzeograful ne-a spus: „După primele zile de săpături am descoperit resturi de construcții din perioada romano-bizantină, după ce am deschis doar patru secțiuni. Sunt elemente care par să arate o locuire din secolul șapte, era noastră. Mai avem ceva resturi care aparțin sistemului de canalizare ale orașului. Toate descoperirile de până acum ne arată că aici a fost centrul orașului din epoca amintită”, ne-a spus muzeograful. Am încercat să contactăm firma care face descărcare de sarcină arheologică, însă, de fiecare dată, reprezentantul firmei era plecat din țară. De la Registrul Comerțului am aflat că cinci dintre asociații firmei sunt din Italia și doi din Luxemburg, iar administrator este Stefano Bargagni. Din informațiile obținute de la Inspectoratul de Stat în Construcții, am aflat că firma „Tundria Șase Invest“ deține o autorizație de cercetare arheologică preventivă emisă de Ministerul Culturii și Cultelor. „Lucrările de cercetare arheologică se desfășoară pe baza unui contract încheiat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Pe acest amplasament a fost emis, de asemenea, un aviz de către Direcția Județeană de Cultură, Culte și Patrimoniu cultural Național Constanța”, ne-a răspuns Niculae Ciocănel, inspector șef teritorial în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții Constanța. Conform legislației, reprezentanții muzeului se ocupă de cercetările arheologice, după care fac un raport care se înaintează Direcției Județene de Cultură și apoi la Comisia Zonală a Monumentelor. „În cazul în care vor trece de toate etapele și se va aproba construcția, arhitecții vor impune anumite elemente de decor în așa fel încât viitoarea construcție să se încadreze în zonă”, a mai adăugat Traian Cliante. Dacă vremea va fi favorabilă, luna viitoare, zona ar putea fi descărcată de sarcină arheologică și tot atunci se va stabili dacă o nouă construcție se va înălța în zona peninsulară sau nu.