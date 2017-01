Cisterne cu apă potabilă, puse la dispoziţie de RAJA

Cisterne cu apă potabilă, puse la dispoziție de RAJA

Începând din această dimineață, de la ora 08,30, SC RAJA SA a trimis în localitatea Năvodari mai multe cisterne cu apă potabilă. Primele cisterne au ajuns în zonele Centrala și de Est a orașului, respectiv la Casa de Cultura si pe strazile Linistei si Recoltei. Masinile vor asigura necesarul de apa potabila a abonatilor prin rotatie, in toate cartierele orasului pana in aceasta seara.La ora actuala lucrarea este in grafic, iar toti abonatii din Navodari si Lumina afectati de aceasta avarie vor avea apa la robinete in aceasta seara.