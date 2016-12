Circul crizei creează panică printre bugetarii constănţeni

Cei 40% care au dat fiori sindicaliștilor

Circul crizei creează panică printre bugetarii constănțeni

Dacă ieri, la prima oră, reducerea cu 40% a coeficienților din proiectul Legii Unice de salarizare ce ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2010 a creat mari discuții, în special în rândul sindicaliștilor participanți timp de două luni la negocierile cu Ministerul Muncii, după-amiază, o declarație a premierului Emil Boc venea să dea peste cap totul. Mai mult, lăsa să se înțeleagă că, de fapt, există un scurt circuit de comunicare între Guvern și Ministerul Muncii. În timp ce ministrul Marian Sârbu prevedea chiar imposibilitatea plătirii salariilor și activarea Ordonanței de limitare a sporurilor angajaților din sistemul bugetar, pentru că ordonatorii de credite vor umbla la sporuri, primul ministru afirma clar că Guvernul nu a operat nicio micșorare, iar ceea ce a primit pe masă de la Ministerul Muncii nu a fost modificat absolut deloc, ci doar a fost studiat și înmânat Minis-terului Finanțelor, cu termenul de a da un răspuns până marți, 7 iulie. „Stăm pe un butoi de pulbere!“ Evident că reacțiile nu au întârziat să apară și Federația Educației Naționale declară că cele trei luni de negocieri purtate la Ministerul Educației și Ministerul Muncii pe tema legii unitare de salarizare au fost aruncate la coș. „Începem să credem că și acest Guvern va încerca să îngroape proiectul legii unitare de salarizare. Se pare că și de această dată interesele nede-clarate vor duce la păstrarea privilegiilor pentru anumite categorii de personal și la conservarea statutului de bugetari de lux. Ca de fiecare dată, salariații din învățământ vor fi cei care vor pierde și asta din cauză că politicienii au constatat că aceștia nu mai sunt o masă de manevră electorală și nu se mai pot baza pe votul lor atunci când fac declarații mincinoase. Ne miră faptul că un ministru social democrat, în acest caz domnul Marian Sârbu, lovește prin decizia sa, pe care o credem definitivă, încă o dată în salariații din învățământ considerați și de acest executiv ca fiind o «categorie neproductivă»”, a declarat Constantin Ciosu, secretar general FEN. La nivel local, prof. Mihai Contanu, vicepreședintele Federației Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar, filiala Constanța, opina că se încearcă o manipulare a oamenilor. „Dacă am trage cu toții la același jug nu mi-ar părea rău, dar vedem că unii, acolo, la ministere, nu mai au nici o tangență cu strada și prin declarațiile lor dovedesc că trăiesc printre nori. Cert este că dacă se adeverește reducerea cu 40% a coeficienților din proiectul legii, atunci nu vom mai ajunge niciodată la vechea Lege 221 din luna octombrie 2008". Totuși, o veste bună există pentru cadrele didactice din județul Constanța, care luna viitoare, în jur de 8-9 iulie, urmează să primească veniturile pe toată vacanța, deci pentru 60 de zile. Conducerea Trezoreriei Constanța a dat asigurări că există acei bani și că, exceptând inflația de 5%, care nu poate fi acordată, toată lumea își va primi salariul. Sanitarii din Constanța speră într-o rectificare Declarațiile oficialităților guvernamentale privind limitarea sporurilor bugetarilor nu sunt „gustate” de reprezentanții sindicatelor din sistemul sanitar de stat. Președintele Sindicatului „Sanitas” Constanța, Nicu Manea, a subliniat că „noi am ajuns să nu mai ținem cont de declarații, pentru că se bat cap în cap. Luăm măsuri în funcție de documente”. Cadrele medicale sunt pregătite să organizeze proteste și greve, a arătat liderul sindical. „A fost elaborat un chestionar, la nivelul Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România (n.r. la care este afiliat Sanitas), prin care membrii au fost întrebați dacă sunt de acord cu acțiunile revendicative. Cu toții au răspuns că, dacă nu sunt respectate cerințele, se vor iniția proteste. Vom avea o întâlnire mâine (n.r. astăzi) cu reprezentanții confederației, pentru a discuta cu privire la măsurile pe care le vom lua”, ne-a declarat Nicu Manea. De altfel, tensiunile deja au apărut în sistemul sanitar de stat, căci lipsurile financiare se resimt, nu doar în neplata facturilor la medicamente și materiale sanitare, ci și în neachitarea drepturilor salariale ale angajaților. Cadrele medicale de la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța se întreabă, în fiecare lună, dacă își vor primi salariile. Pentru luna în curs, cele 6 milioane de lei necesare pentru plata salariilor au fost strânse cu greu, dar fondurile nu au mai ajuns și pentru acordarea tichetelor de masă aferente lunii în curs sau a celor restante. Ieri dimineață, a fost organizată o întrunire a comitetului directorial al spitalului, în frunte cu dr. Ion Niculescu, care s-a întâlnit cu dr. Cătălin Grasa, director adjunct al Direcției de Sănătate Publică (DSP), Marinel Ciobanu, director economic al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) și cu sindicaliștii. „Am convenit cu toții să facem presiuni la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și la Ministerul Finanțelor pentru a asigura finanțarea necesară. Iar prin presiuni înțelegem și măsurile de protest, dacă este nevoie”, ne-a declarat Nicu Manea. O rectificare bugetară prin care să fie suplimentate fondurile alocate sănătății constănțene este imperioasă, ne-au declarat și reprezentanții CJAS Constanța. Conform bugetului actual, CJAS Constanța a primit pentru anul în curs 370 de milioane de lei. „Din acest buget, sperăm să ne ajungă banii pentru plata salariilor de bază până la sfârșitul anului. Sperăm însă într-o rectificare bugetară după 30 iunie și să fie deblocați cei 10% din fondul de rezervă”, ne-a spus Marinel Ciobanu. Cât despre sporuri sau alte drepturi salariale, se poate discuta doar în eventualitatea mult așteptatei rectificări bugetare. Cu toate acestea, directorul economic al CJAS a subliniat că până în prezent s-a reușit plata salariilor la toate unitățile sanitare din județul nostru. Nu se schimbă condițiile de muncă, nu luați sporurile! Lipsurile financiare se fac simțite și la DSP Constanța, ai cărei angajați nu întrevăd posibilitatea de a le fi plătite în 2009 orele suplimentare sau salariile de merit. „Încă de la începutul anului, bugetul trimis de la Ministerul Sănătății a fost zero pentru ore suplimentare și salarii de merit”, ne-a declarat Nina Popa, director financiar al instituției. Îngrijorată este și conducerea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, căci bugetul actual se va epuiza în septembrie. „Nu știm ce vom face. Deocamdată, avem bani, am achitat salariile, am plătit facturile și nu avem nicio datorie. Dar, din septembrie, se schimbă situația”, ne-a spus dr. Stela Halichidis, managerul spitalului. În condițiile descrise, ipoteza prezentată de ministrul Muncii, Marian Sârbu, de introducere a Ordonanței care limitează sporurile angajaților din mediul bugetar nu este agreată de cadrele medicale. În plus, reprezentanții sanitarilor atrag atenția că sporurile pe care le primește personalul din sănătate pot fi eliminate. „Sunt sporuri de periclitate, care nu vor mai fi acordate doar dacă se schimbă condițiile de muncă”, a arătat liderul Sanitas. În prezent, cadrele medicale de la TBC primesc un spor de periclitate între 50-100%, cele de la radiologie și infecțioase, de 25%. Pe de altă parte, ministrul Sănătății, Ion Bazac, a afirmat, ieri, că și în contextul unei eventuale grile de salarizare micșorate cu 40%, cum ar putea prevede Legea Unică, medicii vor avea salarii frumoase. Adică 5.800 de lei lunar pentru un medic primar.