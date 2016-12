Circ şi turism de mizerie, la Gara Constanţa. Unde e Poliţia Locală?

4

Lasati politistii in pace

Principala poarta de intrare in oras nu poate sa arate altfel.Asa este educata mintea primarului/primarilor care au administrat/administreaza acest oras.Primari cu probleme psihice,fara educatie estetica,vulgari,cu o impresie buna despre ei au lasat urme adanci.Autorul articolului nu a termiat sa descrie prima imagine care o vede un calator strain la iesirea din gara.O terminam noi:panouri publicitare cat un bloc,vapor,aprozar,tarabe de toate felurile,jocuri mecanice,biserica,patrunjel,veceu pe trotuar,sosete,inele,verighete,autogara improvizata,maracini,trandafiri uscati.Acolo nu am vazut andrelele bunicii mele,in rest le gasim pe toate.Apropo,urina scursa de la veceul "ecologic" din apropiere a vopsit pana si asfaltul.Prima imagine din gara ne caracterizeaza pe fiecare dintre noi,ca pana la urma noi l-am ales pe cel mai harnic si cel mai gospodar reprezentant al nostru.Mi-e rusine sa primesc musafiri in timpul verii.Cat despre babutele care agita cheile in fata garii trebuie sa amintim ca au fost incurajete de Mazare la fiecare intalnire cu pensionarii.El le-a spus ca le da voie "sa-si completeze veniturile" asa cum noi le-am dat voie politrucilor sa-si "completeze" averile.Scarba PSD,autorul dezastrului.