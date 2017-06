Circ cu indemnizaţiile mămicilor. De la sume exorbitante, la plafon

Circ cu indemnizațiile mămicilor. De la sume exorbitante, la plafon

La ora actuală, în județul Constanța, în evidența Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) figurează 5.430 beneficiari de indemnizație lunară pentru creșterea copiilor, aceasta fiind încasată de mamele sau de tăticii celor mici.Dacă aproximativ 2.600 persoane primesc minimul garantat de stat, respectiv 1.232 lei, cea mai mare dintre aceste indemnizații se ridică la 74.693 lei. Totuși, a precizat purtătorul de cuvânt al AJPIS, Mariana Fătu, mai există un beneficiar, care nu se află încă în plată, ci i se verifică dosarul, care ar urma să primească de la stat fabuloasa sumă de 143.000 de lei pentru creșterea copilului.Un top realizat în județul nostru evidențiază că în Constanța există mămici care primesc și alte sume de bani, la fel de însemnate și acestea, respectiv 19.521 lei, 15.090 lei, 13.263 lei, 9.337 lei, 8.764 sau mai puțin. Tocmai de aceea, este lesne de înțeles de ce acestea își efectuează până la final concediul, iar mămicile sau tăticii care se află în dificultate financiară revin în câmpul muncii mult mai repede decât prevede legea.„Deși am născut recent, peste jumătate de an voi reveni la muncă, pentru că eu și soțul meu nu ne permitem luxul de a sta acasă, iar decizia este absolut necesară”, a declarat Irina S., o proaspătă mămică.Trebuie menționat faptul că persoanele care se află în concediul pentru creșterea copilului și aleg să revină la muncă înainte de terminarea acestuia au dreptul la o sumă lunară numită stimulent de inserție, care se acordă la cerere.Începând de luna aceasta, mai exact până la data de 27 mai, părinții primesc 650 de lei. Acești bani sunt primiți de persoanele care obțin venituri impozabile cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap. Trebuie menționat că stimulentul poate fi cerut de oricare dintre părinți.Având în vedere diferențele exorbitante între aceste indemnizații, Ministerul Muncii a anunțat, zilele trecute, că va plafona indemnizațiile pentru creșterea copiilor între sumele de 5.000 și 10.000 de lei. Se pare că Ministerul Muncii vrea să limiteze aceste venituri după ce s-a ajuns în situația în care unii părinți încasează și 35.000 de euro pe lună în timpul concediului.„Este o practică deja ca femeile care rămân însărcinate să își treacă foarte multe venituri. Am ajuns în situația în care, pentru un singur copil, lunar, se plătește o indemnizație de 35.000 de euro, exact cât ar costa un apartament. Spre exemplu, în Belgia este concediu după maternitate patru luni - 771 euro lunar, în Bulgaria de la unu la doi ani - 340 euro lunar, Germania, două luni până la un an - 300 până la 1.800 de euro, Polonia, doi ani - 95 de euro, Suedia, trei ani - 326 euro lună. În Romania, indemnizația este 85% din veniturile nete realizate timp de 12 luni și s-a ajuns în situația în care se plătesc zeci de mii de euro”, a declarat ministrul Muncii, Olguța Vasilescu.