Ciorbă veche, peşte stricat şi cârnaţi expiraţi, în meniul turiştilor veniţi pe litoral

OPC Constanța în control

Ciorbă veche, pește stricat și cârnați expirați, în meniul turiștilor veniți pe litoral

Agenții economici din Constanța care funcționează pe litoral în perioada sezonului estival nu au învățat încă să-și respecte clienții. Ei trag tare în aceste două luni, pentru profit, cât pentru un an întreg, dar nu se gândesc că astfel pot pune în pericol sănătatea și chiar viața turiștilor. Le dau mâncare făcută cu câteva zile în urmă, puțină și preparată în niște condiții mizerabile, cu ingrediente expirate, și ținută în frigidere nepornite.Asta au găsit comisarii Protecției Consumatorilor pe litoral, la o terasă de pe plaja din Eforie Sud. Trecând dincolo de dezordinea din spatele tejghelei și de faptul că persoanele care serveau clienții erau la bustul gol și desculțe, trebuia să fii tare flămând să îți cumperi ceva de mâncare de acolo. În două fripteuze pline de ulei negru era la prăjit hamsie, iar pe o tavă tronau câteva sandvișuri cu ceva carne în ele, dar fără etichetă sau preț. În timp ce comisarii se prezentau și solicitau documentele unității, băiatul care vindea hamsia scotea cu viteză din frigidere niște pachete cu carne și alte alimente, pe care apoi le-a ascuns în spate. Așa se explică și faptul că, ulterior, reprezentanții OPC Constanța nu au descoperit în frigidere produse vechi sau expirate. De altfel, dacă ar fi fost să ne luăm după vorbele bucătăresei, o doam-nă cu un șorț la brâu și cu părul în vânt, nimic din frigiderele respective nu era pentru consumatori, ci doar pentru personalul terasei. „Mâncarea este pentru personalul nostru!”, tot repeta femeia, arătând spre oalele pline cu ciorbe, preparate de o zi-două.„Controlul a fost efectuat în urma unei reclamații din partea unui client nemulțumit de calitatea serviciilor din cadrul acestei unități de alimentație publică. La verificările făcute în blocul alimentar am găsit produse alimentare preparate cu o zi sau două în urmă, deși nu au voie să servească decât ceea ce se prepară în ziua respectivă, am ob-servat că se utilizau vase și ustensile cu email degradat, iar două frigidere erau semnalizate ca fiind pentru personal și niciun frigider pentru preparatele destinate clienților. De asemenea, au fost constatate abateri privind informarea și etichetarea produselor, nefiind menționat gramajul pe porție la preparatele servite. Pentru toate aceste probleme va fi aplicată o amendă contravențională cuprinsă între 3.000 și 30.000 de lei și vor fi oprite de la comercializare preparatele culinare pregătite cu o zi sau două în urmă”, a declarat comisarul OPC, Rodica Mocanu, la finalizarea controlului.Curge cu reclamațiiDin păcate, acesta este doar un singur exemplu, dar astfel de situații sunt foarte des semnalate de turiștii veniți în vacanță pe litoral. În mai puțin de o lună, au fost înregistrate aproape 80 de reclamații. Clienții se plâng că li se pune în farfurie mai puțin decât gramajul afișat, că unele preparate la grătar sunt fie prea arse, fie nefăcute, că li se oferă camere cu aer condiționat numai contracost, că plaja este plină de alge, că nu li se schimbă lenjeria la termenul stabilit, că televizoarele din camere au o imagine foarte proastă, că li se interzice să-și așeze cearceaful în zona amenajată cu șezlonguri, că li se percepe taxă la piscină și, mai ales, că angajații au un comportament necorespunzător.Fac foamea, în vacanțăDe asemenea, anul acesta a apă-rut un nou tip de reclamație, provenită din partea turiștilor veniți la mare cu bilete de odihnă cumpărate prin sindicat, de la Casa Națională de Pensii și Asigurări Sociale. Aceștia reclamă faptul că primesc prea pu-țină mâncare. „Oamenii spun că nu se satură, că porțiile sunt prea mici și nu le ajunge mâncarea. Într-un fel este de înțeles. Alocația de hrană la un sejur de genul acesta este de 22 de lei pe zi. Păi, ce să le pui în farfurie, trei mese pe zi, de banii ăștia. Noi am efectuat controale, dar gramajele corespund, rețetele se respectă, dar ce să servești la micul dejun de 1,5 lei și la prânz de 8-9 lei!”, a explicat directorul coordonator al Comisaria-tului Județean pentru Protecția Consumatorilor, Dionisie Culețu.