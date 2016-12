Ciocolata neagră, indicată în alimentaţia copiilor!

Ciocolata neagră, indicată în alimentația copiilor!

Multă vreme, ciocolata a fost un aliment interzis, mai ales în ceea ce privește nutriția copiilor, din cauza efectelor negative pe care le are asupra dinților și asupra organismului în general. Recent însă, s-a descoperit că ciocolata neagră este benefică pentru cei mici, copii peste 3 ani, în cantități reduse, nu mai mult de 3 pătrățele pe zi.Mare atenție la concentrația de cacao din ciocolată, care dacă este prea mare îl poate suprastimula pe cel mic! Atunci când concentrația de cacao este maximă, înseamnă că ciocolata este compusă din boabe de cacao prelucrate, fără grăsimi sau zahăr, iar acest lucru o face benefică pentru cei mici, în cantități reduse, dar nu obligatoriu, bineînțeles.Medicii specialiști pediatri din cadrul Centrului Medical Iowemed sfătuiesc părinții să nu mai refuze copiii care doresc să consume ciocolată neagră, singura condiție fiind ca aceștia să nu fie alergici la vreun ingredient din compoziție. Cu toate acestea, ciocolata neagră nu este recomandată copiilor sub 3 ani, care au sistemul digestiv foarte sensibil, iar ficatul și pancreasul nu sunt pe deplin formate. Ciocolata poate avea și efecte adverse, cum ar fi reacțiile de tip alergic, reacții psiho-somatice și tulburări digestive. Drept pentru care, specialiștii Iowemed vă roagă să fiți atenți și la tipul de ciocolată pe care îl cumpărați, dar mai ales la ingredientele care sunt înscrise pe ambalaj. Efectuați mai întâi un test de intoleranță alimentară pentru cel mic, pentru a vă asigura că nu are alergie la nuci, alune sau stafide, de exemplu. Și cel mai important, verificați ca produsul respectiv să nu aibă E-uri sau ulei de palmier, foarte periculoase pentru cei mici.