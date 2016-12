Cine vă sare în ajutor atunci când copilul se pierde pe plajă

Pentru al patrulea an consecutiv, părinții care își pierd copiii pe plajă au un ajutor de nădejde. Astăzi, Radio Vacanța și World Vision România dau startul ediției de anul acesta a campaniei „Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanța - Brățara de Vacanță“, proiect prin care peste 15.000 de brățări de vacanță le vor fi oferite copiilor care vor veni împreună cu părinții pe litoral, în perioada 28 iunie - 1 septembrie.De patru ani încoace, Radio Vacanța și World Vision derulează o campanie ce are ca scop reducerea numărului de copii care se pierd de familiile lor, pe litoral. Startul evenimentului are loc astăzi, la ora 10,00 pe plaja din zona Perla, ocazie cu care vor fi împărțite gratuit peste 15.000 de brățări confecționate dintr-un material asemănător hârtiei cerate, rezistent la apă, pe care se vor trece câteva elemente de identificare: numele copilului și un număr de telefon al părinților. Totodată, pe brățări, turiștii vor găsi și numerele de telefon de la Radio Vacanța și World Vision, pentru a cere mai multe informații.„Campania «Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanța - Brățara de Vacanță» a ajuns în cel de-al patrulea an și asta arată grija noastră constantă pentru siguranța turistului. De 46 de ani, la Radio Vacanța ajung copiii care se rătăcesc pe plajă. «Brățara de Vacanță» reprezintă deja o marcă a litoralului românesc, iar campania se dezvoltă de la un sezon estival la altul. Și anul acesta, echipele Radio Vacanța și World Vision România vor fi pe plajele litoralului românesc și vor distribui gratuit acest produs, care în patru ani a devenit indispensabil pentru părinții care aleg ca destinație de vacanță litoralul românesc”, a declarat Daniel Sîrbu, redactor șef Radio Constanța.40.000 de copii au primit „brățara de protecție“În cei patru ani de când a fost inițiată această campanie, aproximativ 40.000 de copii sub 7 ani au primit această brățară, atunci când au ajuns pe litoral.„Cea mai mare bucurie și satisfacție a echipei World Vision este faptul că am reușit împreună cu partenerul nostru, Radio Vacanța, să oferim prin intermediul brățărilor de vacanță, protecție sporită unui număr de peste 40.000 de mii de copii cu vârste cuprinse între 0-7 ani, care și-au petrecut vacanțele pe litoralul românesc în ultimii trei ani. Aprecierea și mulțumirea părinților care găsesc ideea brățării de vacanță salutară ne confirmă utilitatea campaniei «Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanța» și ne motivează să continuăm pentru a reduce de la an la an, numărul copiilor care se rătăcesc pe plajă”, a declarat Isabela Iorga, specialist comunicare World Vision Constanța.