Cine va renova Cazinoul din Constanţa. "Nume grele" au intrat în licitaţie

Cine va renova Cazinoul din Constanța. "Nume grele" au intrat în licitație

Clădirea Cazinoului ar putea intra în reabilitare chiar în această toamnă. Sunt șanse ca, în urma licitației organizate luna trecută, să fie desemnați, în sfârșit, cei care se vor ocupa de lucrări. Procedura este, însă, destul de greoaie și de durată, având în vedere că vor fi implicați și numeroși subcontractanți.Potrivit reprezentanților Primăriei Constanța, cinci asocieri de firme au intrat în cursa pentru câștigarea licitației. Au depus oferte Asocierea SC Aedificia Carpați SA București și SC Polarh Design SRL București, cu subcontractanți SC Tehnoinstal SRL București și SC Schindler Romania SRL București; Asocierea SC Green Line Construct SRL Dărmănești, Dâmbovița - SC Euras SRL Satu Mare - SC Tehnoconsult Proiect SRL Constanța cu subcontractanți SC Luca Way SRL București, SC Unio SA Baia Mare, SC Sava Serv Construct SRL Dărmănești, Dâmbovița, terț susținător/subcontractant NEIR d.o.o. Split, Croația, SC LPV Construct SRL București și SC Dooi Studio SRL București; Aso-cierea S.C. Tecte SRL Cluj Napoca - MPM Ingegneria SRL Italia - Edil Construzioni Group SRL Italia, cu subcontractanți SC Gomar Cons SRL Câmpina, SC Mina-M-Com SRL București, GIP Instal SRL Popești Leordeni, IR Colours SRL București, SC CRISMIN AND CO. Sisteme de telecomunicații SRL București, SC Tomis Research Center SRL Constanța și SC Electroconstruct SRL Giurgiu; Asocierea SC Euromateria SRL București - SC RICO SRL Constanța - SC Princer SA București, cu subcontractanți PFA Burlacu Laurențiu București, Avitech CO SRL Voluntari, cu terț susținător Research Consorzio Stabile S.C.A.R.L. Napoli, Italia, Grey Business SRL București, Proincsan Serv SRL București, Vasco Proiect SRL București, Consproiect 2003 SRL București, PFA Stoica Nicu, Adjud, cu terț susținător Groma Ingegneria Italia și Asocierea SC Corint SRL Sântimbru, Alba - SC General Game SRL Sântimbru, Alba - SC Capital Vision SRL Focșani - SC Crindesign Proiect SRL București, cu terți susținători SC Pomponio Construcții SRL Simeria Veche, Hunedoara și SC Corint Restaurare SRL (fost SC Grup Corint SA), Ghimbav, Brașov.Se păstrează stilul Art NouveauSe va acorda o atenție deosebită restaurării elementelor decorative, punându-se în valoare grandoarea spațiului interior. Noua amenajare va trebui să păstreze stilul Art Nouveau specific monumentului istoric. Se va redeschide elementul vitrat (scoica) existent pe peretele sud al sălii mari de la etaj, similar cu cel vizibil pe fațada de nord.Pentru refacerea instalațiilor electrice și de ventilație, la etaj, va fi nevoie de o pardoseală falsă, cu aproximativ 60 cm peste cea existentă. Pentru refacerea elementelor decorative, constructorul va trebui să prezinte soluții adaptate pentru fiecare element, cum ar fi stucatură, stuco-marmură, vitralii și feronerie. Acoperișul va fi reconsolidat și va fi acoperit cu tablă de zinc, păstrându-se detaliile și elementele decorative. La exterior, fațadele vor fi iluminate arhitectural, precum și terasele și circulația pietonală din jurul Cazinoului.Va fi gata abia în 2018Primarul Constanței, Decebal Făgădău, recunoaște că procedurile sunt destul de greoaie și speră ca lucrările să poată să demareze la toamnă.„În momentul în care îți propui să restaurezi Cazinoul într-un an de zile, înseamnă că ți-ai fixat o țintă nerealistă. Pentru Cazinoul din Constanța, cred că un termen realist de restaurare este de doi ani, doi ani și jumătate”, a explicat Decebal Făgădău.Consiliul Local Municipal Constanța a votat, în luna octombrie 2014, transferarea Cazinoului din Administrarea Consiliului Local în Administrarea Companiei Naționale de Investiții. Ulterior, după reabilitare, monumentul istoric va reveni în administrarea Consiliului Local Constanța.