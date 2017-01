Cine trebuie să plătească taxa de irigare spaţii verzi

Cine trebuie să plătească taxa de irigare spații verzi

Vineri, 06 Aprilie 2012

Începând cu data de 1 februarie 2012, dezvoltatorii imobiliari datorează taxa de irigații spații verzi în stațiunea Mamaia după momentul primei dări în folosință a spațiilor de cazare sau de locuit din stațiunea Mamaia, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinței prin închiriere, comodat, administrare inclusiv de folosire în regim hotelier a acestora. În consecință, proprietarii spațiilor de cazare sau de locuit nou construite au obligația depunerii declarației ori de câte ori pun în folosință unul din spațiile deținute, cu precizarea că, până la data de 1 februarie 2012, aceștia datorează taxa de irigații spații verzi în stațiunea Mamaia pentru toate spațiile de cazare sau de locuit deținute în proprietate sau în folosință. Exceptând cazul sus-menționat, taxa de irigații spații verzi în stațiunea Mamaia este datorată potrivit H.C.L.M. nr. 145/2011 de toate persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate sau folosință spații de cazare în stațiunea Mamaia, precum și de proprietarii spațiilor de locuit situate în stațiune. În cazul în care spațiile de cazare sunt administrate de către o altă persoană decât proprietarul (în baza unui contract de închiriere, leasing, asociere în participațiune, locație de gestiune etc.) obligația declarării și a plății taxei incumbă celui ce administrează în mod concret facilitatea de cazare. Pentru locuințe, declarația se va depune la dobândirea spațiului respectiv. Termenul scadent pentru plata taxei de irigații spații verzi în stațiunea Mamaia este 15 iulie 2012. În conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 145/2011, cuantumul taxei pentru irigații spații verzi este de 31 lei / loc de cazare / an sau 31 lei / fiecare 15 m2 sau fracțiune / an.