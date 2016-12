Cine ţine pe loc turismul cultural şi istoric din Constanţa

1

Propun retragerea cu torte

Dupa 15 ani de administratie fesenista la Constanta,eu propun sa le ridicam un arc de triumf. Ponta declara zilele trecute ca mai are de intocmit Master Planul autostrazii Comarnic-Brasov si se poate "retrage in glorie".Administratia fesenista de la Constanta mai are de rezolvat cateva probleme in turism si se poate retrage cu torte pe sub arcul nostru de triumf.Omaiu Tie,Pesede iubit ! Poza din titlu este fenomenala.Ghici ce-i distreaza pe turisti ? Eu cred ca au vazut Victoria Pesedismului in teritoriu.Prietenul meu imi spune ca turistii au vazut o cucuvea pe cladirea Primariei.E semn rau daca ne canta cucuveaua.