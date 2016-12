Cine sunt marii câştigători ai Galei Voluntarului

Cine sunt marii câștigători ai Galei Voluntarului

Cu prilejul Zilei Internaționale a Voluntarului, organizațiile din Constanța au ținut să-i premieze pe cei mai implicați tineri în activități sociale, în cadrul unei gale speciale. Găzduită de sala Forțelor Navale, festivitatea a urmărit astfel recunoașterea publică a celor mai activi voluntari.„Anul acesta, în cadrul galei, au fost prezente 19 organizații nonguverna-mentale implicate activ în viața comunității constănțene prin proiecte și programe de calitate care valorizează resursa umană voluntară”, a declarat Mihaela Căruțașu.Evenimentul a fost organizat de către echipa formată la nivel local din Asociația Civicum Voluntaris, SEOPMM Oceanic Club, ONG Mare Nostrum, Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilu-lui - Filiala Constanța, Asociația Together Everyone Achieves More și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Asociația Grupurilor Locale de Tineret, Filiala „Tineri Mereu” Constanța, AYG și Școala de Maiștri Militari de Marină.Astfel, Rafael Marian Udrea, de la Asociația Together Everyone More, a câștigat titlul de Voluntarul anului, în timp ce Andra Maria Udrea, de la „Tineri mereu”, a primit titlul de Voluntarul Junior al anului. Voluntarul Senior a fost desemnată Liana Naum, de la Asociația de Caritate din Armata României „Camarazii”, iar Voluntarul Străin al anului a fost numit Giorgis Jose Maria, de la Fundația „Givanni Bosco”, în timp ce Voluntarul din Sport al anului a fost desemnat Gabriel Căpraru, de la aceeași fundație.Andra Frățilă, de la organizația nonguvermentală Mare Nostrum, a primit titlul de Coordonatorul de voluntari al anului, iar Mare Nostrum a fost numită Organizația Anului. Cea mai implicată instituție de învățământ a fost Liceul Teoretic „Ovidius”. Același Rafael Marian Udrea a primit și Premiul de Popularitate pentru Voluntarul anului, iar Asociația Together Everyone More a primit Premiul de Populari-tate pentru Organizația Anului. Trofeul Prieteniei a ajuns la Oratorio Don Bosco Chioggia și Asociația Ofițerilor și Sergenților în Rezervă - Filiala Shabla, Bulgaria.