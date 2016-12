Cine şi de ce ţine la blat plajele de pe litoral?

Cine și de ce ține la blat plajele de pe litoral?

Sezonul bate la ușă, autoritățile ascund nisipul sub preșul ministerelorÎn timp ce autoritățile locale fac tot posibilul ca stațiunile să fie pregătite pentru noul sezon estival, hotelierii și agenții economici de pe litoral se dau peste cap să le ofere turiștilor cât mai multe variante de petrecere a timpului liber, plajele au încă o situație incertă.Sectoarele de plaje reabilitate nu pot fi, deocamdată, exploatate în scop comercial, iar sectoarele neînchiriate nu vor putea fi pregătite. Singurele unde turiștii vor găsi șezlonguri, un beach-bar sau alte servicii sunt sectoarele care au fost închiriate în anii anteriori, iar contractul este încă în vigoare.Însă chiar și în privința acestora, hotelierii sunt foarte nemulțumiți că, în loc să-și poată administra singuri porțiunile de plajă din dreptul unităților de cazare, acestea au fost câștigate de firme care nu au ca obiect de activitate turismul.„Trebuie să se stabilească o dată pentru totdeauna soarta plajelor. Când vor ajunge acestea la hoteluri? Normal ar fi ca, după 20 de ani, fiecare hotel să aibă o plajă aferentă numărului locurilor de cazare, așa cum este normal. Asistăm acum la situația în care 145 de kilometri de plaje sunt operate de agenți economici cu alt domeniu de activitate. S-au licitat tronsoane mari de plajă, pe termen îndelungat, iar noi suntem în situația în care nu avem unde să ne trimitem turiștii să stea pe plajă”, a declarat, indignat, Nicolae Bucovală, președintele Asociației Patronale Mamaia.De altfel, în prezent, sunt în vigoare 241 de contracte de închiriere pentru tot atâtea sectoare de plajă de pe întreg litoralul. Acestea sunt contracte în derulare, câștigate la licitații din anii trecuți. Este vorba despre cele mai râvnite sectoare, pornind de la Mamaia, unde este acoperită toată plaja, inclusiv cea reabilitată, până la Vama Veche.Pentru 2016, deocamdată nu se știe când vor fi scoase la licitație și sec-toarele care nu sunt închiriate. Anul trecut, acestea au fost anunțate abia aproape de jumătatea lunii mai, când sezonul începuse deja. Pe site-ul Admi-nistrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, cel mai recent anunț de licitații este cel din aprilie 2014, atunci când au fost scoase la licitație 95 de sectoare. Ulterior, în 2015, au fost propuse numai 43 de sectoare, din care doar șapte în Mamaia, și restul la Năvodari, Eforii, Venus, Saturn, Vama Veche și Mangalia.În ce privește plajele reabilitate și mărite cu sute de metri, situația lor este incertă, deocamdată. Deși la vizita recentă pe litoral, ministrul Mediului, Cristiana Pașca Palmer, a anunțat că va lămuri situația plajelor reabilitate, deocamdată nu s-a ajuns la nicio soluție, având în vedere că regulile finanțărilor europene interzic obținerea de profit de pe urma lor. Practic, operatorii de plaje care au încă valabil contractul de în-chiriere cu ABADL vor avea de exploatat sute de metri de plajă în plus față de ceea ce aveau la momentul contractului, ceea ce înseamnă sute de șezlonguri în plus, iar pentru sectoarele ce vor fi scoase la licitații vor trebui incluse și suprafețele câștigate în urma înnisipării. Însă ABADL nu are voie să facă profit de pe urma închirierii lor, timp de cinci ani.„Suntem în discuții cu Comisia Euro-peană și cu Ministerul Mediului pentru a găsi soluții vizavi de această problemă. Până la mijlocul lunii aprilie vom avea totul clar. Noi, ca beneficiari, nu putem înregistra profit de pe noile plaje, însă se pot acoperi costurile de întreținere”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, la finele lunii martie, George Papari, directorul ABADL.În cursul zilei de ieri, am solicitat și lămuriri de la Ministerul Mediului, însă, ni s-a răspuns că astfel de informații nu pot fi obținute decât printr-o scrisoare „oficială”. Am transmis solicitarea în scris, însă, până la închiderea ediției nu am primit răspuns și probabil că nici nu vom primi prea curând, având în vedere drumul hârtiilor în astfel de ministere. De îndată ce vom primi o informare o vom publica.Între timp, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral ne atrage atenția că nu avem voie să intrăm pe plajă cu câini și cu autovehicule.