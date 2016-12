Cine şi cum primeşte autorizaţii de construcţie în municipiul Constanţa

3

Efectele retrocedarilor dedicate

Totul se face cu stiinta si sub ocrotirea celor din Primarie. Mazare face propunerea pentru acordarea autorizatiilor (dupa ce baietii smecheri au trecut pe la el) si institutiile pleca capul si dau avize favorabile (dupa ce ajung si la ei cateva atentii "nevinovate"). Cum a ajuns la ei terenul (care odinioara era domeniu public) si cum se dau mari proprietari? Prin mici "inginerii" si vrajitorii. Marea majoritate a terenurilor a fost data de catre ai nostrii alesi sub forma de retrocedari catre pensionari, oameni din primarie si functionar bine alesi (cum ar fi notarii, care au multe informatii). Apoi acestia scapa repede de terenuri, prin vanzari "succesive" ca sa se piarda cat de cat urma. Si asa ajung la niste scarbe de oameni, care le cumpara de la smecheri corupti si care fara pic de remuscare si bun simt isi bat joc de nenorocitii care au avut candva "norocul" sa-si cumpere un apartament in blocurile comuniste. Vor apare multe, multe alte constructii care nu vor tine de nici o etica si lege (nici macar a bunului simt), caci ei ne calca pe gat stiind ca nu avem ce le face. Toate terenurile din jurul blocurilor sunt de mult vandute si au proprietari noi. Autorizatiile sunt deja emise si cam toate hartiile avizate. Daca cineva face valuri, ei se innarmeaza cu si mai multe hartii. Ce spun toti? Dati-ne in judecata si mai vedem. Niste amarati de la bloc nu vor avea nicicand banii si influienta lor. Deja sunt avocati specializati pe apararea acestor neghiobi, iar Primaria si Institutiile lucreaza mana in mana cu ei. Pasii sunt cam urmatorii: Il dai in judecata pentru oprirea temporara a constructiei si verificarea actelor. Pentru asta trebuie sa depui memorii si plangeri la toate institutiile statului care au la dispozitie 30 de zile sa-ti raspunda (daca se tine cont si de asta), timp in care lucrarea continua accelerat. Apoi "daca ai noroc" sa aduni acele necesare si bani suficienti ca sa incepi procesul, se sisteaza lucrarea pana se judeca primul proces. In tot acest timp, baietii se innarmeaza cu acte si autorizatii. Ei... si acum incepe loteria. Daca castigi, atunci se opreste constructia si va trebui un alt proces pentru demolarea ei. Dar, in general pierzi acest proces pentru ca, nu-i asa, justitia este oarba atunci cand trebuie.... Apoi tine-te, ca vei fi tu dat in judecata pentru plata daunelor pe care le-ai adus constructorului si proprietarului pentru perioada cat santierul a stagnat. Si iarasi vei pierde si vei avea de scos bani pana la batranete. Legea e facuta pentru cine trebuie si nu pentru cine are nevoie de ia. Ati vazut ce se intampla la City Parc, ati vazut ce se intampla la Ciresica, pe Tomis, faleza portului Tomis si mai nou si in Mamaia? Se costruieste la greu pe spatiul noilor proprietari si nimeni dintre multele noastre institutii nu intreaba nimic. Ei spun ca trebuie sa primeasca plangeri de la locatari. Si le primesc dar tot degeaba.... Orice institutie ar trebui sa se autosesizeze, dar de ce ar face-o cand ei sunt prieteni cu Mazare si apropiatii lui. De ce sa se puna cineva prost cu marele vizir cand e mai caldut sa se faca mici, cu ciocul mic si sa se prefaca doar ca cotcodacesc. Toate "marile ctitorii" au inceput in primul an de dupa alegeri, cand baietii au stiut ca 4 ani nu o sa-i mai deranjeze nimeni (cat tot ai lui Mazare sunt la putere). Daca veneau altii, ar fi trebuit sa mai cotizeze putin si era cam greu... dar se aranjeau treburile si atunci (ca toti sunt flamanzi). Devastare orasului o sa continue. Am avut un ctitor in istorie, acum vrea si Mazare sa devina unul si mai mare.... sa-l tina toti minte. Ori de cate ori te uiti pe geam si vezi doar un zid de beton, roaga-te pentru "binele" lui. Locuri de parcare nu face nimeni... in schimb se construeste "sistematic". Mazare and Co. nu se gandesc la "animalele" care stau in cotetele ceausiste. Au votat asa cum a vrut el si gata. El are vila lui si nimeni nu-l deranjeaza. Daca prostimea nu si-a permis sa stea ca el? Mai bine inchide ochii si plimba o pitipoanca decat sa se gandeasca si la amaratul care este sufocat in orasul condus de el. Lasa ca mai sunt destui de prosti si la urmatoarele alegeri care sa-l voteze..... si daca nu.... o sa-l apere Partidul... , iar in cel mai rau caz... are unde sa se retraga.