Cine şi cum beneficiază de şomaj. Absolvenţii, cea mai mică indemnizaţie

Cine și cum beneficiază de șomaj. Absolvenții, cea mai mică indemnizație

Potrivit purtătorului de cuvânt al AJOFM, Adelina Vlad, indemni-zația de șomaj se calculează după o anumită formulă. În primul rând, o importanță deosebită la stabilirea cuantumului indemnizației îl constituie vechimea în câmpul muncii. Indemnizația lunară primită de un șomer se compune din 75% din salariul minim brut pe țară, la care se adună, în funcție de vechime, o cotă procentuală de „X“% din media veniturilor realizate de persoana în cauză în ultimele 12 luni. Ca urmare, cotele procentuale sunt diferențiate, în funcție de stagiul de cotizare.Pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin trei ani, indemnizația de șomaj se va calcula în funcție de 3% din media veniturilor realizate în ultimul an anterior pierderii locului de muncă. Pentru cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare, cota va fi de 5% din media veniturilor pe ultimele 12 luni, pentru cel puțin 10 ani de stagiu de cotizare, cota este de 7%, iar cota de 10% din media venitu-rilor pe ultimul an lucrat se va lua în calcul în cazul persoanelor care au avut un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.În cazul în care o persoană a acumulat cel puțin un an stagiu de cotizare, va primi șomaj timp de șase luni. Timp de nouă luni vor primi indemnizație de șomaj persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin cinci ani, iar cei care au lucrat mai mult de 10 ani vor primi ajutor de șomaj timp de un an.În prezent, cea mai mică valoare a cuantumului indemnizației de șomaj este 250 lei, destinată absolvenților instituțiilor de învățământ.