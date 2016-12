Cine rămâne cu RADET? Constănţenii dau buzna la debranşări

5

Disperare si amenintari

Scrie și citez: "Amenzi imense pentru debranșări ilegale Mai mult decât atât, dacă ați optat pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale, dar numai pentru aragaz, și vă montați totuși și centrală termică, fără să aveți autorizație și pentru cel de-al doilea foc, riscați să plătiți amenzi de până la 100.000 de lei".Ce treabă are amenda de 100.000 de lei cu debranșarea Radet ? E vorba de cu totul altceva, de al doilea foc unde dacă nu ai aviz, nu poți porni centrala, nu începe garanția, faci investiția degeaba. O spuneți ca și cum iei amendă ăia dacă te debranșezi. Intimidare si dezinformare. De faptul ca Radet a pierdut recent niște procese pe care le-a avut cu cetățeni debransati, nu spuneți nimic ? Am plătit ca un prost până acum pentru asistatii sociali, de câteva luni, cu centrală proprie am facturi și de 5 lei pe lună pentru gazele consumate ca să fac apă caldă când vreau, deci să nu va mai chinuie grijă amortizării, se face repede. Și ca un deviz general, TOATE avizele, manoperă, autorizațiile, investitia în centrală, țevi, calorifere la o suprafața de 80 MP a fost de 12000 de lei. Noi o să avem taxă de poluare, Radet-ul nu are taxă pe stâlp ? La noi se vor scumpi gazele, Radet tot cu gaze operează, la noi sunt toate belele, doar la Radet nu, deci trebuie să rămână singură noastră opțiune. Ne scuzați ca nu mai suntem prosti, ne amenințați de ani ca scade gigacaloria, scade doar la asistați, ca faceți investiții, nu se vede, ca sunteți praf și pe ducă este evident. O sa-mi pară rău de voi cum v-a părut și voua rău de facturile mele și de faptul ca de ani aștept ca prostul pe banii mei să vină apă caldă.