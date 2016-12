Cine primeşte şomaj. Care sunt condiţiile pentru a deveni şomer

Cine primește șomaj. Care sunt condițiile pentru a deveni șomer

La ora actuală, în județul Constanța există două tipuri de șomeri: indemnizați și neindemnizați.„Șomerul indemnizat este cel care a fost disponibilizat sau este proaspăt absolvent. Șomerul neindemnizat sau persoana a-flată în căutarea unui loc de muncă este cel care fie și-a dat demisia de la locul de muncă, fie nu are stagiu de cotizare pentru a beneficia de șomaj (12 luni lucrate și cotizate în ultimele 24 de luni)”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al AJOFM Constanța, Adelina Vlad.Aceasta a mai spus că dosarul șomerului neidemnizat trebuie să conțină copie după buletin, copie după actul de studiu și calificare (ultima formă de învățământ ab-solvită), copie carnet de muncă/adeverință tip carte de muncă, adeverință eliberată de medicul de familie cu mențiunea apt de muncă.„Un dosar de șomer indemnizat trebuie să conțină aceleași do-cumente, plus o adeverință eli-berată de ANAF privind veniturile realizate pe anul în curs și o adeverință eliberată de ultimul angajator cu salariile pe ultimele 12 luni, iar dacă sunt mai mulți angajatori, de la toți”, a subliniat Adelina Vlad.Ca urmare, o persoană beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni, în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii; nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj. De asemenea, aceasta nu îndeplinește condițiile de pensionare, conform legii, și este înregistrată la AJOFM.Persoanele care provin din rândul absolvenților și nu au putut ocupa un loc de muncă precum și cele care nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare, beneficiază de indemnizația de șomaj.Indemnizația de șomaj se acordă pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare, între șase luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an, și maxim 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de zece ani.