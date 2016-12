Cine primeşte pensie de urmaş şi care sunt criteriile de acordare

Cine primește pensie de urmaș și care sunt criteriile de acordare

La ora actuală, 16.439 de constănțeni primesc pensie de urmaș, plățile făcându-se din bugetul de asigurări sociale. Potrivit celor declarate de reprezentanții Casei Județene de Pensii (CJP), pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținere.În concluzie, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș în următoarele cazuri: la împlinirea vârstei standard de pensionare, pe tot timpul vieții, dacă durata căsătoriei a fost de 15 ani sau de cel puțin zece ani. De aceste drepturi beneficiază și cei care sunt invalizi de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an. Apoi, intră în posesia banilor, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, pe o perioadă de șase luni de la data decesului, cei care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asi-gurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salariului mediu brut. De ase-menea, pot primi bani și vârstnicii care, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, pe o perioadă de șase luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut.Trebuie precizat că soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii de vârstă de până la șapte ani, va primi și el, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut, până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de șapte ani.Și copiii au dreptul la pensie de urmaș până la vârsta de 16 ani, indiferent dacă urmează sau nu cursuri școlare. „Dacă după vârsta de 16 ani își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, au dreptul la pensie de urmaș până la terminarea acestora, cu condiția să nu se depășească vârsta de 26 de ani. În situația în care copiii urmași suferă de o invaliditate ivită până la împlinirea vârstei de 26 de ani, au dreptul la pensie de urmaș pe toată durata invalidității”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al CJP, Kristina Mutiș. Pensia de urmaș constituie 50% din punctajul mediu anual cuvenit fiecărui părinte în parte.