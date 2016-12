Cine poate primi pachete alimentare de la Guvern

Începând de anul viitor, ajutoarele alimentare vor ajunge la mai mulți constănțeni. Pe lista beneficiarilor vor fi incluse persoanele fără venituri, iar limita de venituri din pensii și indemnizații de șomaj va fi ridicată de la 400 la 450 de lei pe lună.Decizia a fost adoptată săptămâna aceasta, în ședință de Guvern. Se modifică astfel o serie de prevederi din Programul Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014, extinzându-se astfel numărul beneficiarilor. Există și categorii de persoane care nu pot beneficia de aceste ajutoare, cum ar fi persoanele care satisfac stagiul militar sau cele care execută pedepse private de libertate.Calitatea produselor, verificată de Direcția Sanitar-VeterinarăÎn plus, hotărârea stabilește trecerea la baza de date oferită de autoritățile locale și renunțarea la distribuția pe bază de cupoane, precum și procedurile pentru lichidarea stocurilor de ajutoare alimentare înregistrate la finalizarea distribuției pe lista de cupoane și pe lista suplimentară. Pentru a nu mai fi probleme în ce privește calitatea acestor produse, despre care s-a tot vorbit că este îndoielnică, actul normativ mai stabilește și „caracteristicile tehnice ale produselor alimentare care fac obiectul ajutoarelor alimentare și dispune, prin direcțiile județene ale ANSVSA, efectuarea unor verificări ale produselor alimentare livrate de furnizori”.Peste 19.000 de beneficiari în județul ConstanțaPână acum, de program beneficiau familiile și persoanele singure, cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat, șomerii care primeau o indemnizație lunară de până la 400 de lei, precum și cei care nu mai primeau această indemnizație, pensionarii sistemului public de pensii cu o pensie sub 400 de lei pe lună, pensionarii beneficiari ai indemnizației sociale al căror venit se afla sub 400 de lei, persoanele cu handicap grav și accentuat, neinstituționalizate, adulți, copii și persoane beneficiare ale Prevederilor Legii nr. 49/1991, privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război. Persoanele care fac parte din mai multe categorii nu vor primi decât un singur pachet.Anul acesta, au primit pachete alimentare peste 19.000 de locuitori din județul Constanța. Pachetele sunt distribuite de fiecare primărie în parte, conform unui program local. Pachetele includ trei pungi de făină albă de grâu, trei pungi de mălai, o pungă de paste făinoase, două sticle de ulei, două pungi de zahăr, patru conserve din carne de porc, trei conserve din carne de vită în suc propriu și cinci conserve de pate de ficat.