Cine poate beneficia de indemnizaţia de creşterea copilului

Cine poate beneficia de indemnizația de creșterea copilului

Când un bebeluș vine pe lume, bugetul familiei suferă modificări drastice. Statul le întinde o mână de ajutor familiilor și le dă posibilitatea mămicilor să stea acasă și să-și crească copiii, oferindu-le o indemnizație în funcție de veniturile de dinainte de concediu sau de durata concediului.Conform reprezentanților Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială din Constanța, părinții au la dispoziție două luni de la nașterea copilului pentru a face rost de toate documentele și pentru a solicita acordarea indemnizației. Dosarul în vederea acordării indemnizației sau a stimulentului de inserție se depune la primăria de domiciliu. Acesta trebuie să conțină cererea tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte, privitoare la concediu de cel puțin o lună, care i se cuvine, pe bază netransferabilă, stagiul de cotizare de la Casa de Pensii pentru celălalt părinte, care declară că nu a lucrat sau a lucrat parțial în ultimele 12 luni anterior nașterii copilului, buletinele sau cărțile de identitate ale părinților, în original și copie, certificatul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, original și copie, certificatul de naștere sau cartea de identitate ale celorlalți copii ai familiei, certificatul de căsătorie, original și copie.De asemenea, la dosar mai trebuie să puneți și adeverința în original și fișa de personal eliberate de către angajator, privind stagiul de cotizare cu cele 12 luni anterior nașterii copilului, adeverința de venit cu veniturile realizate în ultimele 12 luni anterior datei nașterii copilului, indiferent de norma de timp și Declarația 205, care se eliberează de către angajator.Tot de la angajator, trebuie adusă o cerere aprobată și înregistrată, în care să se menționeze perioada de indemnizație pentru care se optează. Atenție, însă, opțiunea inițială nu poate fi modificată ulterior. Cei care nu sunt angajați, ci desfășoară activități profesionale independente, agricole, contracte convenții civile, contracte mandat, contracte drepturi de autor, contracte prestări servicii etc. trebuie să aducă decizia sau dovada suspendării tuturor tipurilor de activități, dar și adeverință de venit pentru anii 2013 și 2014, eliberată de Agenția de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială își are domiciliul. În cazul în care mămica nu a lucrat în ultimele 12 luni înainte de nașterea copilului sau a lucrat numai o parte din stagiul necesar pentru acordarea indemnizației, poate solicita indemnizația celălalt părinte, dacă, la rândul lui, îndeplinește condițiile.„Termenul de depunere a dosarului este de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului sau de la ultima zi a concediului de maternitate (post natal). De asemenea, termenul de depunere a dosarului pentru celălalt părinte, care solicită cel puțin o lună din concediul și indemnizația aferentă, pentru care a optat părintele inițial, are obligația de a depune dosarul la primăria de domiciliu, cu 30 de zile înainte de intrarea efectivă în concediu și indemnizația pentru creșterea copilului”, explică purtătorul de cuvânt al AJPIS Constanța, Mariana Fătu.Tatăl, obligat să stea o lună la scuteceÎn cazul în care se reia activitatea înainte de împlinirea vârstei de un an sau doi ani a copilului, titularul are obligația să anunțe primăria de domiciliu în termen de 15 zile lucrătoare de la data reluării activității, iar termenul de depunere a dosarului de stimulent este de 30 de zile calendaristice de la reluarea activității.De asemenea, în situația în care celălalt părinte îndeplinește condițiile legale pentru a solicita cel puțin o lună de indemnizație, adică a lucrat în ultimele 12 luni anterior nașterii copilului, din perioada pentru care a optat părintele inițial, dar nu solicită acest drept, are obligația de a informa AJPIS Constanța cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, respectiv doi ani. Dacă beneficiarul de indemnizație reia activitatea mai devreme cu trei luni de împlinirea de către copil a vârstei de un an, celălalt părinte nu mai este obligat să efectueze cel puțin o lună de concediu creștere copil.