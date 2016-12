Cine mai rămâne cu RADET-ul? Sute de blocuri au primit autorizaţie de racordare la gaze

5

Ma lasi...?

Citind presa locala si declaratiile mai marilor vremii aflam ca doua lucruri sunt evidente aici in Constanta:1)-numărul debranșărilor a fost mai mic anul acesta decât cel de anul trecut si 2)-infractionalitatea a scazut in ultimii ani daca nu punem la socoteala vanzatoarea de ziare ucisa cu bestialitate,farmacista stropita cu benzina,contrabandistul cu tigari din statia mea de autobuz si ultimele doua spargeri de la Antoniade.Ma bucur.Numai ca niste forte obsure,straine de neam si de tara incearca sa amăgeasca populația cu prezentarea unor cifre eronate sau avantaje deosebite prin racordarea la gaze.Niste mincinosi.Huoo....tradatorilor,de neam si de tara ! Eu,in calitate de bandit,de spion,agitator si tradator de neam,as vrea sa-l intreb pe domnul director cum calculeaza el amortizarea investitiei pentru masina lui personala,pentru prajitorul de paine sau pentru ceasul cu cuc din bucataria lu' soacra-sa.La doi ani de la disparitie e bine sa-l pomenim,ca asa este crestineste,si pe regretatul primar Mazare.Pana in anul 2011 am platit in lunile de iarna la intretinere cam 450 lei/luna.Incepand cu anul 2012,dupa ce PSD a preluat puterea,cea mai mica suma platita la intretinere a fost de 750 lei/luna si cea mai mare de 1000 lei/luna.Noroc cu iluminatul Ponta care a marit pensiile si salariile cu 5 lei/luna.Ca d-aia ne-am bucurat cand a venit la putere.Eu cum recuperez "investitia" care am bagat-o in fundul RADET-ului ? Mama voastra de golani !