Cine mai construieşte după ureche? Se dublează amenzile pentru lucrări de proastă calitate şi fără autorizaţie

2

sommertime dream

mesajul transmis in articolul lui ion tita calin prin care spune ca autoritatile au jefuit nava summertime dream este fara acoperire si de slaba calitate, face rusine presei constantene si-l pune pe idu in rafuiala cu vama,politia si capitania. sefii autoritatilor mentionate in loc sa verifice daca navele agenturate de idu shipping respecta cerintele prevazute de legile europene,se reped in a lua masuri contra propriilor angajati - rusinica domnilor, e mai usor asa nu ?