Cine îi pedepseşte pe bărbaţii care îşi bat nevestele

Drumul spre iad e pavat cu intentii xcare vor sa para bune.

Inca o antilege perversa menita sa transforme barbatul intr-un papagal si femeia intr-o curva impertinenta care sa dea cu pumnul in masa in fata barbatului ei ptr. a-si impune punctul de vedere. In termeni "benefici" asta se numeste "emanciparea femeii". Cum e cu putinta ca o lege sa incalce intr-un mod atit de abject dreptul la proprietate incit sa indeparteze barbarul ptr.2 ani din PROPRIA LUI CASA si sa-l arunce in strada? Cum e cu putinta ca cineva din afara casei sa se bage ptr. orice fleac in problemele dintre barbat si femeie ? Auzi: "violenta verbala, sociala, spirituala". Aceasta antilege se adauga la altele asemanatoare aparute in ultimii ani, de exemplu dreptul nebun de a parasi domiciul si de a se duce la amant (inainte asa ceve se pedepsea). Scopul acestei antilegi e distrugerea institutiei familiei si instaurarea haousului in societate. Precizez ca nu sunt citusi de putin misogin; din contra, respect femeile si am cele mai bune ginduri ptr. ele.