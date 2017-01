Cine îi mai poate speria pe angajatorii care oferă contracte „la negru“

Vara, toți agenții economici de pe litoral trag cât pot, să producă în trei luni cât pentru un an întreg. Unii uită de lege și vor să obțină câștiguri cât mai mari, chiar dacă asta înseamnă să ocolească statul. Așa se face că inspectorii de muncă depistează, aproape zilnic, persoane care muncesc fără forme legale și patroni care îi plătesc la negru.Toate încercările legislative ale statului de a combate acest fenomen al muncii la negru par să eșueze. Nici măcar amenințarea cu pușcăria nu îi mai sperie pe mulți patroni care nu respectă întru totul litera legii. În ultimele luni, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Constanța a verificat agenții economici cu prilejul mai multor campanii de controale. A mers în brutării și în fabricile de pâine, a luat la puricat transportatorii, iar acum se acționează pe litoral.„Continuăm toată campania na-țională de combatere a muncii fără forme legale, până pe 15 septembrie. Obiectivul acesteia este de a combate evaziunea fiscală, iar această muncă nedeclarată este o parte a fenomenului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanța, Eugen Bola.Cu toată vigilența inspectorilor de muncă, mulți agenți economici par să nu aibă frică de amenzi. Iată ce ne-a povestit un constănțean care a vrut să se angajeze pe perioada verii, pe litoral. „Am mers din terasă în terasă, în Mamaia. Am mai lucrat ca ospătar, chelner, barman, de toate, aproape în fiecare vară, dar în stațiuni, în Jupiter, în Neptun și în Mangalia. Anul acesta, am zis să îmi încerc norocul în Mamaia, că acolo sunt mai mulți turiști cu bani și că o câștig mai mult. Aproape peste tot mi s-a spus că nu se face contract de muncă, pentru că se lucrează numai seara și nu vine nimeni în control. Eu nu am nicăieri contract și vreau să am asigurare medicală, pentru că nu se știe niciodată când ai nevoie, mai ales când muncești mult. Peste tot se angaja numai la negru. Mi se spunea: «Îți convine - bine, nu îți convine - asta e. Vine altul și o să vrea». Salariul era, în unele locuri, de 800 de lei, în altele 1.000 de lei. Mulțumitor, pentru că se mai scot și din ciubucuri. Într-un singur loc mi s-a spus că, dacă vreau cu contract, îmi dă salariul minim pe economie. Păi ce să faci cu 670 de lei? Este bătaie de joc!”, ne-a spus Mircea B., din Mangalia.Cu cât rămâne în mână angajatul cu forme legaleAșadar, pentru câțiva bani în plus, mulți oameni sunt dispuși să lucreze fără forme legale. Practic, atunci când nu se întocmește un contract de muncă, are de câștigat atât „angajatul”, cât și „angajatorul”. Singurul care nu câștigă, ci pierde, este statul. Calculele sunt, clar, în favoarea muncii la negru. Începând cu 1 iulie 2014, salariul minim brut pe economie este de 900 de lei. Un patron plătește, cu toate taxele către stat, în realitate, 1.152 de lei, diferența de 252 de lei reprezentând contribuțiile la asigurările sociale, contribuția la fondul de șomaj, contribuția la fondul de concedii și indemnizații, contribuția la Fondul de garantare și plății creanțelor sala-riale, contribuția la asigurările sociale de sănătate, contribuția la Fondul de accidente de muncă și boli profesionale. La rândul lui, așa-zisului angajat i se opresc, din salariul brut, 228 de lei reprezen-tând contribuțiile către stat. Așa rămâne în mână cu 672 de lei, din care trebuie să trăiască o lună de zile.Cum știțidacă munciți la negruDacă vă aflați în situația în care v-ați angajat de curând și nu știți dacă patronul a înregistrat contrac-tul pe care v-a pus să-l semnați, puteți să verificați legalitatea contractului. Nelegalizarea relațiilor de muncă înseamnă vechime mai puțină în muncă și pierderea unor sume importante la calcularea pensiei. Practic, un contract de muncă neînregistrat înseamnă lipsa plății contribuțiilor sociale, lipsa vechimii și chiar o eventuală răspundere legală. Deocamdată, angajații nu au acces la registrul electronic, dar pot verifica dacă au un contract de muncă înregistrat oficial.Informația, dată doar persoanei în cauză„Orice persoană care nu știe dacă are un contract legal de muncă poate afla gratuit dacă acesta apare în baza de date a ITM”, explică pur-tătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanța, Florina Vișan. Potrivit acesteia, este suficient să vă prezentați la ghișeul ITM și veți primi toate datele.„Persoana respectivă poate să vină la Inspectoratul de Muncă cu cartea de identitate, iar de la ghișeu va fi informată dacă contractul pe care l-a semnat a fost transmis în registrul general de evidență a salariaților (REVISAL). Informațiile nu se dau decât personal. De asemenea, salariatul poate să-i solicite angajatorului un extras din REVISAL. Are tot dreptul să-l solicite, este ca și o adeverință, dar de multe ori angajații refuză această variantă pentru ca să nu își supere patronul”, mai spune reprezentantul ITM Constanța.