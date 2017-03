Cine este răspunzător pentru haosul din Compozitorilor?

Zona Compozitorilor s-a transformat, în ultimii ani, dintr-un câmp sterp și plin de bălării, într-un adevărat cartier al Constanței. Sunt case cochete, blocuri moderne și continuă să se construiască. Însă zona este încă departe de a arăta ca într-un oraș civilizat.În doar câțiva ani, aici au apărut zeci de case și blocuri, în ciuda faptului că nu existau utilități. Încet-încet, proprietarii au reușit să facă branșamente și la curent, apă potabilă sau gaze. Dezvoltarea zonei a luat prin surprindere chiar și autoritățile locale, care acum fac eforturi pentru a asigura cetățenilor condiții demne de un municipiu. De-abia au fost asfaltate câteva străzi și au fost montați stâlpii de iluminat public, însă, deși importante, acestea sunt aproape cele mai mici griji ale locuitorilor zonei.Cele mai grave probleme sunt utilitățile. Rețelele sunt subdimensionate și ba nu este presiune la apă, ba cade curentul. Nu există platforme pentru colectarea gunoiului și casele sunt umbrite de blocurile construite de dezvoltatorii imobiliari în imediata apropiere a acestora.„Când noi am venit și ne-am făcut casa aici, nu era niciun bloc. S-au vândut terenurile și unii vecini nu au ridicat nimic, apoi, când a crescut valoarea au vândut unor investitori imobiliari care ne-au ridicat blocul chiar lângă curte. Acum avem zece familii de vecini care se uită direct la noi în curte. Nu mai avem intimitate, nu mai avem liniște! Nu așa ne închipuiam că o se transforme acest cartier. Speram într-o zonă de case, frumos aliniate, cu înălțime asemănătoare, cu liniște și vecini puțini”, ni s-a plâns o constănțeancă din zonă.Pe fiecare stradă sunt două-trei case, un bloc, alte trei - patru case, două blocuri. Nu există aliniament nici măcar la garduri, pentru că unii au gardul mai în față, la stradă, alții mai în spate, după cum au cumpărat terenul. De altfel, și asfaltul a fost turnat cu întreruperi, pentru că unele proprietăți ies din aliniament.Pe strada Constantin Bobescu, cum intri de pe strada Baba Novac, sunt blocuri, apoi case, iarăși un bloc, iar o înșiruire de viluțe cu câte un etaj, lângă care se ridică un bloc, după care răsare un alt bloc cu șase etaje, urmat de alt bloc cu patru etaje, și așa mai departe. Vizavi, sunt din nou viluțe, un teren viran și alte blocuri, de data aceasta cu trei etaje.Pe strada Nicolae Kirkulescu, peisajul este și mai trist. Sunt și mai puține case, prinse ca într-o capcană, între blocuri. Multe dintre apartamente sunt cu vedere la ruinele fostei baze Energia, iar ca să ajungi la intrarea în bloc îți trebuie cizme de cauciuc, mai ales după ploile din ultimele zile. „Ne-am asumat să ne mutăm aici, deși zona este încă în dezvoltare, dar nu ne-am gândit că se va întârzia atât de mult cu asfaltarea și nici că sunt probleme cu utilitățile. Poate acești investitori nu ar trebui lăsați să construiască după cum vor ei, căci ei își văd interesul lor și după ce și-au luat banii nu îi mai interesează de noi. Consider că am fost păcăliți, dar împotriva cui să ne întoarcem?!! Mai sperăm doar ca autoritățile se rezolve cât mai repede măcar cu străzile. În rest, ne cumpărăm un hidrofor, mai vorbim cu cei de la Enel să ne updateze rețeaua, dar măcar să avem lumină și asfalt”, ne-a spus o locatară de pe strada Kirkulescu.Primarul Decebal Făgădău știe că sunt probleme grave în zonă, însă recunoaște că nu mai pot fi schimbate multe lucruri. „Planul Urbanistic Zonal pentru cartierul Compozitorilor nu permite amplasarea ghenelor de gunoi pentru că este desenat pentru locuințe individuale cu parter și două etaje. Proprietarii terenurilor au făcut însă P+4, P+5 și în plan nu sunt prevăzute ghene pentru acești locatari. De asemenea, conducta de apă este prevăzută pentru case, cum pot fi alimentate atâtea blocuri dintr-o astfel de conductă? Practic, investitorii au profitat de regimul maximal și au făcut blocuri. Rămâne de văzut ce se va mai putea face aici”, a declarat primarul Constanței.Chiar dacă acum primăria nu mai dă autorizație de construcție pentru astfel de imobile înalte, răul a fost deja făcut. Fostul arhitect-șef al Constanței, Luiza Tănase, a aprobat, însă, ani la rând construcții ilegale, care nu respectau din start PUZ-ul zonei, apoi a părăsit Serviciul de Urba-nism, lăsând în urma sa un adevărat haos în Compozitorilor.