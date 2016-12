Cine beneficiază de reducerea contribuţiei la asigurările sociale

Cine beneficiază de reducerea contribuției la asigurările sociale

Salariile multor români abia le asigură acestora un trai la limita subzistenței. O mare parte din puținul câștigat de ei se duce la stat, sub forma contribuțiilor sociale și de sănătate, cu gândul de a avea un trai liniștit la bătrânețe și o asigurare medicală în caz de boală. Statul oferă, însă, din ce în ce mai puține servicii și chiar și pensiile nu mai sunt ce-au fost odată. În aceste condiții nici nu este de mirare că mulți angajatori preferă să-și plătească oamenii la negru și să fenteze statul cu impozitele foarte mari pe care le are de dat și că salariații acceptă să lucreze fără contract legal, doar pentru un ban în plus. În speranța de a le ușura viața pa-tronilor și de a stimula angajările, Guvernul a introdus reducerea contribu-țiilor la asigurările sociale cu cinci la sută, începând din 1 octombrie. Măsur se aplică, însă, numai componentei da-torate de angajator. Astfel că salariatul nu va resimți nicio schimbare în luna noiembrie, atunci când va lua salariul pentru octombrie. Practic, doar an-gajatorul are de câștigat și, de aceea, ar trebui să-i fie mai ușor și să vrea să creeze cât mai multe locuri de muncă. Este puțin probabil ca, datorită acestei măsuri, administratorul firmei să decidă creșterea salariilor.„Este o reducere, într-adevăr, dar este puțin față de cât plătim noi statului în fiecare lună. Aproape că este praf în ochi. Probabil că statul își închipuie că o să ne apucăm acum să facem angajări, să luăm toți șomerii de pe piață. Pe unii dintre noi probabil că acești mărunței ne vor ajuta să supraviețuim. Pe alții probabil că îi vor ajuta să le dea bani mai mulți oamenilor care îi ajută să supraviețuiască, adică angajaților”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihai Ion, administratorul unei societăți comerciale din Constanța.Potrivit reprezentanților Casei Națio-nale de Pensii, noua măsură legislativă se aplică angajatorilor, adică oricărui plătitor de venituri de natură salariale sau asimilate salariilor, întreprinzătorilor titulari ai unei întreprinderi individuale, membrilor întreprinderii familiale și persoanelor cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice. Cu toate acestea, reprezentanții ANAF susțin că în prevederile noii legi nu sunt cuprinși și cei care au venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi avocații și jurnaliștii. În lege, se vorbește tot timpul despre angajatori, așadar nu se aplică și la cei care își plătesc singuri contribuțiile la asigurările sociale de stat.