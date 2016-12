Cine are dreptul la stimulent în timpul concediului de maternitate

Venirea pe lume a unui copil aduce multă bucurie, dar și găuri consistente în bugetele familiilor. Mămicile, de obicei, își întrerup temporar serviciul pentru a sta acasă cu cel mic. În tot acest timp ele beneficiază de indemnizație de creștere a copilului, de 85 la sută din fostul salariu, dar nu mai mult de 1.200 de lei pentru concediul de doi ani sau 3.400 de lei pentru un an. Dacă mămica își reia jobul înainte ca micuțul să împlinească un an sau, după caz, doi ani, ea poate primi un stimulent financiar lunar, intitulat stimulent de inserție, în valoare de 500 de lei. Mai mult decât atât, în cazul în care unul din părinți beneficiază deja de indemnizație și stimulent și mai fac încă un copil în acest timp, ei vor primi cea de-a doua indemnizație separat.Ministerul Muncii, Familiei și Persoanelor Vârstnice a modificat, la finele anului trecut, legislația privind beneficiile pentru părinți la nașterea unui copil. Principala noutate vizează acel stimulent de inserție, de care pot beneficia chiar și persoanele care au optat pentru concediu de creștere a copilului de doi ani. Practic, mămicile sau tăticii care au obținut deja venituri profesionale încă din ultimele luni ale anului trecut, chiar dacă optaseră pentru un concediu de doi ani, dar au reluat activitatea profesională după ce copilul a împlinit un an pot primi retroactiv acest stimulent de inserție. " Persoanele care au avut opțiunea de concediu de doi ani și au reluat activitatea după ce copilul a împlinit un an au dreptul la stimulent de inserție. Ele trebuie să depună cererea până pe data de 26 ianuarie 2013, pentru a putea primi stimulentul din lunile anterioare, dar nu mai departe de 1 octombrie 2012. După data de 26 ianuarie 2013 stimulentul se acordă cu data depunerii cererii și nu se mai dă retroactiv", a declarat, pentru "Cuget Liber", Mariana Fătu, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța (AJPIS). Stimulentul de inserție se acordă numai dacă realizează venituri impozabile, înainte de împlinirea vârstei de un an, pentru părinții care au optat pentru concediu de un an și după împlinirea vârstei de un an, dacă au optat pentru concediu de creștere a copilului de doi ani, dacă și-a reluat activitatea după ce copilul a împlinit un an.La cât mai multe nașteriModificările legislative le mai acordă posibilitatea părinților necăsătoriți să beneficieze de indemnizație de creștere a copilului și stimulent de inserție. Astfel, îndeplinirea condițiilor legale pentru aceste ajutoare se demonstrează prin anchetă socială, făcută de reprezentanții Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială. De asemenea, începând de anul acesta, drepturile se cuvin pentru fiecare naștere, indiferent de numărul acesteia, nemaiexistând limitarea la numai trei nașteri."Pentru opțiunea de un an de concediu, dacă unul dintre părinți primește stimulent, iar cel de-al doilea părinte solicită concediu de creștere a copilului și indemnizație, mămica fiind din nou însărcinată, stimulentul se acordă până la doi ani, iar indemnizația separat. Pentru opțiunea de doi ani de concediu, dacă unul dintre părinți primește stimulent, iar al doilea părinte solicită indemnizație, plata stimulentului se suspendă și se acordă doar indemnizație majorată cu 600 de lei, dar nu mai mult de 1.200 de lei. De asemenea, dacă în perioada în care o persoană care primește stimulent de inserție, solicită acordarea concediului fără plată nu mai beneficiază de stimulent la reluarea activității supuse impozitului", mai precizează Mariana Fătu.Atenție la plata impozitelor locale!O altă noutate vizează persoanele care au obținut venituri din activități agricole sau independente și care, în premieră, pot beneficia și ele de indemnizație. Mai nou, se poate face verificarea veniturilor lor prin solicitarea la Direcția Generală de Finanțe Publice a situației privind veniturile efectiv realizate.Pentru a nu pierde dreptul la indemnizație și stimulent, beneficiarii cu drepturi stabilite de cel puțin șase luni trebuie neapărat să-și achite obligațiile către bugetul local. Sunt exceptate de la acest lucru numai persoanele singure care au copii în creștere sau îngrijire."AJPIS a transmis până pe 15 ianuarie 2013 un tabel centralizator cu persoanele care beneficiază de indemnizație de creștere a copilului și stimulent de inserție, în plată de cel puțin șase luni. Primarii urmează să verifice dacă aceștia au achitat impozitele, întocmesc o situație și o retransmit către noi până la data de 31 ianuarie 2013. Pentru cei care nu au achitat impozitul acordarea indemnizației se prelungește cu două luni. Astfel, la 31 martie 2013, primarii verifică iar și transmit, până la 5 aprilie 2013, o nouă situație centralizatoare. Neachitarea atrage suspendarea beneficiului timp de cinci luni de la 1 aprilie 2013. Ulterior, se reia plata de la data suspendării, dacă aduc certificat cum că și-au achitat datoriile, dar dacă trec cinci luni încetează definitiv dreptul", mai explică reprezentantul AJPIS.