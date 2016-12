Cine are dreptul la pensie de urmaş

Cine are dreptul la pensie de urmaș

Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.Copiii cu vârste de până la 16 ani au dreptul la pensie de urmaș dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani. De asemenea, în cazul în care copilul care primea pensie de urmaș suferă un accident în urma căruia se ivește invaliditate, de orice grad, el poate primi în continuare pensie de urmaș pe toată perioada invalidității.O altă categorie de beneficiari este soțul sau soția persoanei decedate. Acesta are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6% pentru fiecare an al căsătoriei în minus.„Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau gradul II, dacă durata căsătorie a fost de cel puțin un an. Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut”, precizează purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii, Constanța, Kristina Mutiș.Facilități pentru urmașii invalizi sau cu copiiSoțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile de mai sus beneficiază de pensie de urmaș pe o perioadă de șase luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut.Soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susți-nătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la șapte ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii vârstei de șapte ani de către ultimul copil, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut.Pensia de urmaș se stabilește, după caz, din pensia pentru limita de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat, din pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă. Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător, aferent pensiei pentru limita de vârstă, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel: 50% pentru un singur urmaș, 75% pentru doi urmași și 100% pentru trei sau mai mulți urmași.În cazul orfanilor de ambii părinți, cuantumul pensiei de urmaș se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte. Dacă se modifică numărul de urmași, pensia se recalculează.Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie. Urmașii cu invaliditate sunt expertizați, revizuiți medical și au obligația de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.