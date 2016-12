Cine are dreptul la alocaţia mărită, pentru susţinerea familiei

Cine are dreptul la alocația mărită, pentru susținerea familiei

Pentru constănțenii care nu au loc de muncă sau au venituri foarte mici și de-abia se descurcă de pe o zi pe alta, orice bănuț în plus este binevenit. Începând cu 1 decembrie, ei vor beneficia de alocația mărită.Creșterile au fost aprobate în luna octombrie, prin Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, pentru modificarea cuantumurilor alocației pentru susținerea familiei.„Potrivit noilor reglementări, alocația pentru susținerea familiei crește în funcție de numărul de membri ai familiei. De asemenea, alocația plasament a fost majorată, de la 97 de lei, cât este în prezent, la 600 de lei, pentru fiecare copil aflat în plasament la o familie, persoană, asistent maternal, începând cu drepturile aferente lunii decembrie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Prestații și Inspecție Socială din Constanța, Mariana Fătu.Cuantumuri dublateAstfel, o familie cu un copil care are venituri de până în 200 de lei pentru fiecare membru, va primi, în loc de 40 de lei, 82 de lei. O familie cu doi copii va primi de două ori mai mult, una cu trei copii va avea o alocație lunară de 246 de lei, iar pentru patru sau mai mulți copii vor primi 328 de lei. Au crescut cuan-umurile și în cazul familiilor unde veniturile sunt de maximum 530 de lei. Pentru cei care au un copil, alocația de susținerea familiei este de 75 de lei pe lună, pentru doi copii - 150 de lei pe lună, pentru trei copii - 225 de lei și pentru patru sau mai mulți copii - 300 de lei.Părinții singuri au și ei dreptul la alocație mărită. Cuantumul pentru susținerea familiei monoparentale cu venituri de până la 200 de lei, pentru un copil, a crescut de la 65 de lei la 107 lei, pentru doi copii - 214 lei, pentru trei copii - 321 de lei, iar pentru patru sau mai mulți copii - 428 de lei. Părinții care își cresc singuri copiii și înregistrează venituri de maximum 530 de lei pentru fiecare membru vor primi, pentru un copil, 102 lei, pentru doi copii 204 lei, pentru trei copii 306 lei și pentru patru sau mai mulți copii - 408 lei.Cinci zile ca să anunțați modificările„Alocația de susținere a familiei se acordă lunar, pe bază de cerere și de-clarație tip, însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frec-ventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere. Cererea se înregistrează la primăria localității în a cărei rază teritorială domiciliază sau își are reședința familia”, a explicat repre-zentantul AJPIS Constanța.Atenție, familiile care beneficiază de alocația de susținere familială au obligația să anunțe, în scris, în termen de cinci zile, orice modificare cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de aceștia. Dreptul la alocație se acordă începând cu luna înregistrării și depunerii cererii.Iată ce acte vă trebuieDosarul pentru acordarea alocației de susținere a familiei trebuie să conțină o copie a actelor de identitate, pentru toți membrii familiei, cu vârste peste 14 ani, copie după certificatele de naștere, pentru toți membrii familiei, copie după certificatul de căsătorie, copie după livretul de familie, copie după certificatul de grad de handicap (după caz). La toate acestea, se adaugă adeverința de salariu, cu venitul net, cuponul de pensie, de șomaj sau alte indemnizații, cuponul alocație de stat sau extrasul de cont, adeverință de venit soț sau soție, eliberată de Administrația Finanțelor Publice, certificatul de atestare fiscală soț și soție, eliberat de Serviciul Public de Impozite și Taxe, adeverința de elev în care să fie specificate nota la purtare și dacă elevul are absențe, cerere tip completată personal și un dosar cu șină. La depunerea dosarului trebuie prezentate toate actele în original.