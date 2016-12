Cinci zile de sărbătoare şi petreceri la Eforie

A început Euforia Eforiei

Cinci zile de sărbătoare și petreceri la Eforie

Cinci zile de distracție, petreceri și surprize de tot felul îi așteaptă pe toți turiștii și localnicii orașului Eforie, în această perioadă.Primarul Ovidiu Brăiloiu a dat, ieri, startul petrecerilor marca Euforia Eforiei: „Este o tradiție îndrăgită de turiștii și locuitorii din cele două stațiuni de pe litoral. Evenimentul aduce cinci zile de distracție și surprize pentru cei care aleg Eforie Nord și Eforie Sud drept destinații de vacanță”. Euforia Eforiei include concerte, muzică pe toate gusturile, focuri de artificii, proiecții de filme și întreceri sportive. Spectacolele vor fi precedate de parade de costume și demonstrații de lupte daco-romane, în cadrul unui festival istoric organizat în premieră la Eforie. Sâmbătă, 16 august, va fi organizat un concurs demonstrativ de atletism pe plaja din Eforie Nord, în cadrul căruia mai mulți campioni la seniori și juniori se vor întrece într-o competiție de sărituri cu prăjina.În fiecare din cele cinci zile ale manifestațiilor, vor avea loc proiecții de film, la Cinematograful „Perla” din Eforie Nord, tematica acestora fiind diversitatea culturală și etnică din zona Dobrogei. „Festivalul de film este organizat în premieră în Eforie, în parteneriat cu Direcția Județeană a Distribuției și Exploatării filmelor Constanța. Vor fi proiectate patru filme, două dintre ele puse la dispoziție de Consulatul General al Turciei și Consulatul General al Federației Ruse. Este primul festival de acest gen, dar, sperăm ca, la anul, să reușim să aducem filme în limba tuturor etniilor care trăiesc în Dobrogea”, a mai spus primarul Ovidiu Brăiloiu.Nămolul sapropelic, apa mării, bioclimatul marin și ansamblul de statui și monumente cultural-istorice sunt toate resurse turistice evidențiate în cadrul evenimentului Euforia Eforiei, care se vrea mai ales un eveniment de promovare a celor două stațiuni și de atragere a cât mai mulți turiști. „Noi avem ca interes principal promovarea stațiunilor Eforie Nord și Eforie Sud, cu tot ce cuprind ele. Este un sprijin pe care îl acordăm celor care dețin unități de cazare, baze de tratament, unități de alimentație. Practic, de Euforia Eforiei nu sunt zilele orașului Eforie. Orașul are o altă istorie, care nu este legată de date din luna august. Însă este un eve-niment, o stare de spirit și o modalitate de a promova stațiunea cu posibilitățile pe care le avem. De la an la an, vin tot mai mulți turiști, ceea ce nu poate decât să ne bucure”, a precizat primarul orașului Eforie. Acesta s-a deplasat, recent, la Moscova, dar a și purtat discuții cu consulul general al Federației Ruse și cu cel al Turciei, pentru a stabili contacte și a aduce cât mai mulți turiști străini în zonă.