Cimitirele din Constanţa sunt arhipline! Unde mai putem cumpăra un loc de veci

Cimitirele din Constanța sunt arhipline! Unde mai putem cumpăra un loc de veci

Ştire online publicată Marţi, 17 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Atunci când le moare un apropiat, primul lucru la care rudele răposatului se gândesc este dacă au unde să îl îngroape. În Constanța, cimitirele de stat sunt deja arhipline. Aproape că nu mai ai unde să calci. Mormânt lângă mormânt, cruce lângă cruce.Unii își dezgroapă rudele, le pun osemintele în saci și fac loc pentru cel ridicat la Ceruri. Acestea sunt cazurile fericite. Căci mai sunt și cele când familiile sunt nevoite ca, pe lângă cheltuielile cu înmormântarea, să cumpere criptă într-un cimitir privat, pentru a avea unde să-și îngroape ruda.Variantele sunt din ce în ce mai puține, deoarece locurile de veci în pământ aproape că nu mai există. De concesionat, doar cu plata impozitului la zi nici nu poate fi vorba. Se mai vând numai cripte, la prețuri de mii de lei.„Acum cinci zile mi-a murit un văr bun. Nu a fost bolnav săracul, a făcut infarct și s-a dus. Și ne-am trezit că nu avem unde să îl înmormântăm. Avea 45 de ani și nu era pregătit cu loc de veci, cum au grijă bătrânii în ziua de azi. Sunt pline cimitirele de locuri de veci cu cruci ale viilor. Și-au pus și poza și sunt bine mersi. Iar ăștia tineri pe care îi lovește moartea pe nepregătite nu au unde să fie îngropați”, ne-a povestit Ion Sinea, din Constanța. Omul a căutat în toate cimitirele din oraș unde să-și îngroape ruda, dar până la urmă a trebuit să cumpere o criptă într-un cimitir privat. „A fost singura soluție. Nu am avut de ales, așa că am pus ban pe ban, am adunat 8.000 de lei și am cumpărat un loc unde să-l înmormântăm!”, ne-a spus omul necăjit.Dumitru Drăghici, administratorul celui mai vechi cimitir din Constanța, a confirmat, telefonic, că în Cimitirul Central nu mai sunt locuri în pământ de ani de zile. „Persoanele interesate pot cum-păra numai cripte, de trei locuri. Prețul unei cripte este de 6.000 de lei și nu trebuie decât să vină la biroul nostru cu buletinul valabil și de Constanța”, ne-a explicat Dumitru Drăghici. Fie că este vorba despre atribuirea unui cripte în regim de urgență, în cazuri de boli grave sau al unor morți subite, fie că este vorba despre concesionarea unui loc de veci „pentru viitor”, atât costurile, cât și procedura sunt similare.Dacă nu vă place aglomerația din Cimitirul Central, puteți opta pentru un loc în Cimitirul Municipal. Prețul este considerabil mai mare, dar administratorii se laudă cu condiții civilizate și servicii de calitate. „Prețul unei cripte cu trei locuri este de 8.000 de lei. Toată lucrarea este din mozaic, inclusiv crucea și capacul, vaza, felinarul sunt din marmură. Accesul în cimitir este permis cu mașina, până la alee și este asigurată paza non-stop”, ne-a explicat reprezentantul Cimitirului Municipal.Dacă aveți bugetul limitat și nu vă încadrați, mai există o șansă să găsiți prețuri mai mici la criptele vândute la mica publicitate. Site-urile sunt pline de astfel de anunțuri, iar prețurile sunt comparabil mai mici. Așa puteți să achiziționați cu doar 4.500 - 5.000 de lei o criptă cu trei locuri la Cimitirul Central. Atenție, însă, după ce dați banii, nu deveniți automat proprietar pe locul respectiv, căci acestea sunt concesionate și riscați să fiți păcăliți de vânzător.Iar dacă nu țineți neapărat să aveți un loc de veci în oraș, puteți alege una din localitățile din apropiere. Acolo încă mai sunt multe cimitire unde se concesionează locuri de veci în pământ, la pre-țuri modice. Singura condiție este să aveți buletinul din localitatea respectivă sau să vă faceți mutație acolo.