Chimioterapie pe melodiile lui Clayderman la Spitalul Judeţean

Chimioterapie pe melodiile lui Clayderman la Spitalul Județean

Cancerul face tot mai multe victime în județul nostru, numai în primul semestru al anului în curs fiind înscriși 1.300 de noi pacienți în evidențele specialiștilor de la Secția de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. Pentru mulți dintre ei, drumurile la ambulatoriul unității spitalicești, pentru ședințele de chimioterapie, au devenit rutină. Sunt întâmpinați însă, de fiecare dată, cu un zâmbet și o vorbă bună, de doamna Nuți, asistenta care supraveghează ședințele. Ca în orice domeniu al sănătății, la Oncologie lipsurile sunt multiple. În ciuda concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante, bolnavii sunt îngrijiți de patru oncologi și doi radiologi, de aceea pentru o consultație trebuie să aștepte și câteva ore bune în fața cabinetelor medicale. Efectele ședințelor de chimioterapie impun însă supraveghere medicală, iar numărul de paturi de pe secție s-a dovedit, nu de puține ori, insuficient. „Pentru a decongestiona linia de gardă, recurgem la spitalizarea de zi. Avem o cameră de tratamente în ambulatoriu, pacienții vin pentru ședințele de chimioterapie, după care pleacă acasă”, ne-a spus dr. Dana Pleș, șefa Secției de Oncologie din cadrul SCJU Constanța. Chiar și în aceste condiții, atât secția cât și ambulatoriul sunt aglomerate. Zilnic, prin camera de tratamente trec între 15 și 20 de pacienți, o parte dintre ei veniți din județ, de la Independența, Năvodari sau Medgidia. Își petrec aici între trei și patru ore, cât durează o ședință. Bolnavii spun că nu au de ales, căci Spitalul Județean este singura unitate unde primesc îngrijire de specialitate, în restul unităților nefiind oncologi. La plecare sunt însă mai liniștiți, după cum spun chiar ei. Doamna Nuți oferă, de 30 de ani, alinare pacienților „Să scrieți despre doamna Nuți, tot timpul este atât de bună cu noi”, ne-a spus o pacientă, când am întrebat-o despre condițiile de tratament. Se referea la asistenta Elena Omuț, cea care supraveghează ședințele de chimioterapie. Doamna Nuți lucrează în sistemul sanitar de 30 de ani, și mereu a îngrijit bolnavii de cancer. Mărturisește că își aduce aminte și acum de primul pacient căruia i-a făcut o injecție cu morfină. „Nu am să-l uit niciodată. Era un băiat blond, pe nume Ignat. Nu a fost ușor să-i fac injecția pentru că lucrase în mină, iar minerii au pielea mai groasă”, povestește asistenta. Acum, îi știe pe toți pacienții după nume și are câte o vorbă bună pentru fiecare. Mai mult, pentru a reduce suferințele provocate bolnavilor de ședințele de chimioterapie, încearcă să le fie de ajutor cu meloterapia. DVD - playerul nu a costat foarte mult și nu este un aparat foarte sofisticat, după cum ne-au spus asistentele, dar este pe placul pacienților, căci îi relaxează. „Am un DVD cu Ri-chard Clayderman, pe care îl pun de dimineață și îl opresc după-amiază, când se încheie și ședințele. Aș fi vrut să iau și alte DVD-uri, poate cu Mozart, dar încă nu am reușit”, ne spune doamna Nuți, înainte de a privi zâmbind spre un pacient care venise pentru a fi programat la tratament. 1.300 de bolnavi diagnosticați în semestrul I Numărul constănțenilor diagnosticați cu tumori maligne este în creștere continuă, după cum arată statisticile realizate la nivelul SCJU Constanța. La începutul lui 2009, în grija specialiștilor constănțeni erau peste 16.800 de bolnavi, dar până la sfârșitul lunii iunie au fost diagnosticați 1.300 de noi pacienți, astfel că numărul total al bolnavilor a depășit 18.100. Potrivit dr. Dana Pleș, în cele mai multe cazuri, boala este descoperită tardiv, iar vârsta la care este diagnosticată afecțiunea este în scădere. Cele mai răspândite tipuri de cancer sunt cel bronho-pulmonar - de la începutul anului au fost descoperite 223 de cazuri - și cel de sân, 124 de constănțence fiind diagnosticate cu această boală. Potrivit statisticii realizate la nivelul SCJU Constanța, au mai fost diagnosticate, în primul semestru din 2009, 63 de cazuri de cancer de col uterin, 44 - de stomac, 52 - de prostată și 17 - de piele.