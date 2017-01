CHEVRON, prima bătălie câştigată. De ce a dat Ministerul Mediului avizul

2

follow the money,spune un dicton american, iar ca proverb romanesc gasim in ''interesul poarta fesul'',''lacomia strica omenia'',etc

DINCOLO DE FAPTUL CA TOATE PARTIDELE SI GUVERNELE AU FURAT SI NENOROCIT PE OAMENI,DE DEPARTE CEL MAI CORUPT PARTID E PSD,PARTIDUL LUI MAZARE PE CARE IL VOTEAZA DECEREBRATI SAU MORTI DUPA POMENI CULMEA DIN IMPOZITELE LOR PSD a dat Industria grea la rusi: Combinatele de prelucrare a metalelor feroase și neferoase si Industria aluminiului. PSD a dat Petrom, cu petrolul și gazele din subsol cu tot. PSD a dat rafinăriile României. PSD a semnat contractul cu Roșia Montana. PSD-PNL au “modernizat” Porțile de Fier. PSD a semnat contracte pe 20 de ani cu “băieții deștepți” pentru energie ieftină de la Hidroelectrica si de la Nuclearelectrica. PSD a inventat asfaltatorii, preluați ulterior de toate partidele la putere. PSD a decis vânzarea flotei României, cu Nicolae Văcăroiu la cârma guvernului și cu Aurel Novac ministru al transporturilor.Nicidecum secretarul de stat Traian Basescu. PSD a vandut securistilor: tevile de irigatii, masinile agricole si uneltele, la fier vechi. PSD si –a lasat oamenii sa distruga crescatoriile de animale, sa fure si sa –si imparta, pe apucate, materialele cladirilor si toate animalele care existasera in acele crescatorii. PSD a vandut, ca si fier vechi, fabricile de prelucrare a legumelor si fructelor. PSD a privatizat hoteste Teleorman Drum Alexandria, autor Liviu Dragnea. PSD-PNȚCD au dat telecomunicațiile din România. PSD a devalizat băncile românești în frunte cu Bancorex. PSD-PNL au inventat fondurile de investiții: Caritas, SAFI, FNI. PSD a privatizat toate băncile românești cu excepția CEC. Nu pentru că nu a vrut, ci fiindcă n-a mai apucat. PNL a concesionat platoul continental al Mării Negre înainte de a fi câștigat la Curtea de la Haga. PSD a distrus agricultura României. PSD a creat ,,capitalismul de cumetrie” si si –a facut oamenii mafioti miliardari. PSD a tăiat pădurile și a exportat lemnul în toate zările. PSD l –a lasat pe Honcescu, fost sef al CIS Navrom, sa vanda flota sub privirile lui Iliescu si Vacaroiu. PSD a protejat rețele criminale, precum cea a lui Cătălin Voicu, care să obțină achitarea sau condamnarea cu suspendare a celor dați pe mâna legii de regimul Băsescu. Că in vremea guvernarilor pesediste, doar fraierii erau anchetați de DNA. PSD, cat a fost la guvernare, a lasat sa se structureze in Romania rețelele transnaționale de crimă organizată, fără excepție, care nu mai dau drumul României din ghearele lor. PSD nu a lasat sa aflam ce s-a facut cu suma uriasa de bani furata de Dan Iosif din cladirea Comitetului Central si cu bratarile de aur dacice furate tot de consilierul prezidential Dan Iosif, crescut sub aripa lui Ion Iliescu. Tot astfel, PSD nu a lasat Comisia cu experti canadieni sa afle, pana la capat, unde sunt milioanele de dolari din vanzarea firmei Crescent, de catre Dan Voiculescu, care era directorul acestei firme.PSD l-a facut pe Patriciu miliardar, cu banii datorati de Libia Romaniei si PNL a devenit o anexa a PSD. PSD a lasat sa ia ampluare contrabanda, traficul cu arme, cu produse petroliere, țigări, alcool, legume, flori conterolate de psd, etc PSD si –a subordonat Justitia si s –a folosit de propria Constitutie, pentru a jefui si a imbogati peste masura sprijinitorii lui Ion Iliescu. PSD si-a subordonat presa, pentru manipularea cetatenilor romani de pretutindeni. PSD-ul este partidul care a distrus Romania si o jefuieste fara mila de 23 de ani !