CFR: Circulaţie feroviară la viteză redusă pe trei tronsoane din cauza caniculei

CFR: Circulație feroviară la viteză redusă pe trei tronsoane din cauza caniculei

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Circulația trenurilor pe trei tronsoane situate în zona de sud-est și sud-vest a țării se desfășoară, la această oră, cu viteză redusă din cauza temperaturilor caniculare, a anunțat, sâmbătă, CFR Infrastructură.În același timp, CFR Călători a anunțat, pe pagina de Facebook a instituției, că a pus la dispoziția pasagerilor 10.000 de sticle la doi litri, respectiv peste 5.000 de sticle la 0,5 litri de apă. Stocul de apă pe total rețea pentru pasageri cu ponderea cea mai mare este în zona de sud a țării.La ora 12:00, potrivit informațiilor CFR Infrastructură, trenurile circulă cu viteza redusă pe următoarele intervale de stații: București - Grădiștea, Videle - Craiova și Caracal - Piatra Olt - Golești.Pe celelalte tronsoane de cale ferată, trenurile circulă conform graficului normal de circulație, precizează CFR Infrastructură.În jurul orei 9:00, compania feroviară a întocmit o listă de măsuri speciale pentru siguranța traficului feroviar, printre care: revizii suplimentare pe rețea în regiunile aflate sub atenționare de temperaturi ridicate, însoțirea trenurilor cu personal de specialitate, în vederea identificării potențialelor pericole, măsurarea și înregistrarea permanentă a evoluției temperaturilor la nivelul șinei, reducerea vitezei de circulație a trenurilor cu 20-30 km/h față de viteza normală pe anumite intervale de stații, avizarea permanentă a operatorilor de transport feroviar de călători și de marfă (OTF) și transmiterea operativă a intervalelor de stații unde trebuie să reducă viteza de circulație.În același timp, compania feroviară recomandă călătorilor și în special persoanelor cu sensibilitate crescută la căldură sau care nu suportă temperaturile ridicate din cauza unor afecțiuni medicale ca, înainte de efectuarea călătoriei, să solicite informatii despre orele de sosire și de plecare a trenurilor în stațiile CFR sau la casele de bilete ale operatorului de transport de la care a achiziționat sau dorește să achiziționeze bilet. De asemenea, să aibă o sticlă cu apă pentru hidratare, să aibă medicația necesară în caz de nevoie, iar dacă se simt rău în timpul călătoriei sau dacă observa că o persoană are nevoie de ajutor să anunțe imediat personalul de tren.Pe de altă parte, și CFR Călători a anunțat, sâmbătă, pe pagina de Facebook a instituției, că au pus la dispoziția pasagerilor 10.000 de sticle la doi litri, respectiv peste 5.000 de sticle la 0,5 litri de apă. Stocul de apă pe total rețea pentru pasageri cu ponderea cea mai mare este în zona de sud a țării.'În această perioadă, în Depouri și Revizii de Vagoane se află echipe de intervenție pentru verificări suplimentare a instalațiilor de climatizare, a condițiilor de confort și pentru evitarea defectărilor de natură tehnică în parcurs. În contextul unor temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat, la temperaturi care depășesc 50 de grade Celsius la nivelul șinei, pot apărea situații neprevăzute și disfuncționalități', menționează reprezentanții CFR Călători.În ceea ce privește restituirea contravalorii biletelor achiziționate, compania feroviară precizează că pasagerii care nu pot să efectueze călătoria în situații de forță majoră, vor primi, la cerere, contravaloarea pentru parcursul ne-efectuat, conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare. Detalii despre condițiile de restituire a tarifelor de transport sunt disponibile pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea Tarife în țară.Bucureștiul și 19 județe se află sâmbătă, în intervalul orar 10:00 - 21:00, sub Cod roșu de temperaturi extreme și disconfort termic.Potrivit meteorologilor, în acest interval, în București și în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Galați, Brăila, Vaslui și Iași, precum și în zona joasă de relief a județelor Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău și Neamț, se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale perioadei, situate frecvent între 38 și 41 de grade, iar în sudul Olteniei și al Munteniei valorile termice vor urca spre 42-44 de grade.Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa frecvent, după-amiaza, între 82 și 84 de unități, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.Totodată, un număr de 16 județe se vor afla sub Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic iar alte șase sub Cod galben.Codul portocaliu va afecta județele Tulcea, Constanța, Brașov, Covasna, Botoșani, cea mai mare parte a județelor Mehedinți, Gorj și Suceava, precum și nordul județelor Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău și vestul județelor Vrancea, Bacău și Neamț, unde disconfortul termic se va menține accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 36 și 38 de grade, iar în zona montană vor fi cu mult mai ridicate decât normele perioadei.Nu în ultimul atenționarea Cod galben valabilă tot sâmbătă vizează județele Mureș, Harghita, Sibiu, nordul județelor Mehedinți și Gorj și vestul județului Suceava, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 33 și 36 de grade.