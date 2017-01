CFR Călători. Se schimbă mersul trenurilor

CFR Călători informează că, începând cu de duminică, 14 decembrie, va intra în vigoare Noul Plan de Mers al Trenurilor 2014 - 2015, care va fi valabil până la 12 decembrie 2015.Oferta de transport feroviar de pasageri este adaptată cererii pieței atât prin optimizarea orarelor și a capacității de transport, cât și prin asigurarea condițiilor de confort pe categorii de trenuri, utilizându-se eficient resursele disponibile.Zilnic se vor afla in circulație peste 1.100 de trenuri, în funcție de perioada din an. În perioada sporturilor de iarnă, Trenurile Zăpezii vor circula spre și dinspre cele mai căutate stațiuni montane pentru sky, cum sunt cele de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei, Petroșani (Stațiunea Straja).În traficul intern, va fi menținut mersul de tren cadențat pe rutele unde condițiile de circulație și exploatare permit acest lucru și unde traficul de călători este cu preponderență de navetă, cum ar fi București Nord – Ploiești, București Nord – Pitești și Constanța – Mangalia (în sezonul estival).Unele trenuri InterRegio, cu plecări din Cluj, Craiova, Pitești, Constanța și alte orașe, au fost transformate în trenuri Regio, cu opriri în mai multe stații de pe traseu. Astfel că, față de anul 2014, pasagerii vor putea călători cu mai multe trenuri Regio, la tarifele aferente acestui rang de tren.În ceea ce privește zonele turistice precum Valea Prahovei, Vatra Dornei, Petroșani, asagerii vor beneficia de un număr suficient de trenuri în funcție de sezon și de trafic. Astfel, în această iarnă, după suplimentările capacității de transport din perioada sărbătorilor de iarnă, CFR Călători va introduce în circulație Trenurile Zăpezii, prin care pasagerii vor ajunge în cele mai căutate destinații turistice montane din România.În plus, prin această ofertă, în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2015, se va acorda 25% reducere de preț la bilete. Reducerea se va aplica la trenurile care vor circula de luni până joi, pentru călătoriile, pe rută directă, la clasa a doua, cu trenuri InterRegio care au ca punct de plecare sau destinație una din stațiile feroviare de pe ruta Sinaia – Brașov; gara Vatra Dornei Băi și gara Petroșani.În traficul internațional, în 2015, pasagerii vor putea să călătorească în afara țării zilnic, cu trenuri directe din București Nord către, Viena (de la 39 de euro pe sens), Budapesta (de la 29 de euro pe sens) și Sofia. De asemenea, oferta de transport internațional include trenuri zilnice directe către Budapesta și din: Timișoara, Brașov, Târgu Mureș și Cluj Napoca.Menționăm faptul că în anul 2015 trenurile de pe ruta București Nord – Constanța vor avea în continuare durate de parcurs reduse, de aproximativ 2 ore.Pe de altă parte, vor continua lucrările de reabilitare a tronsonului feroviar Sighișoara – Curtici pe coridorul IV Paneuropean, demers care va avea efect direct în diminuarea capacității de circulație (până la 50% pe zonele cu lucrări) și posibile întârzieri accidentale.Broșura „Mersul Trenurilor de Călători 2014 - 2015” va putea fi achiziționată din principalele gări și agenții CFR din București și din țară la prețul de 13 lei. Călătorii pot solicita informații cu privire la mersul trenurilor de la stațiile și agențiile CFR sau pot accesa site-ul www.cfrcalatori.ro.